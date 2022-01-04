«رضوى البحيري» عازفة التمباني تفاجئ جمهورها بصورة من غير حجاب.. «خلعته بعد حفل المومياوات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم مرور أشهر على حفل موكب المومياوات الملكية، لاتزال تفاصيل الحدث عالقة في أذهان المصريين، خاصة العازفون بعدما لفتوا أنظار وسماع الحاضرين والشعب المصري.

ولعل أبرز أبطال الحفل، كانت عازفة التمباني رضوى البحيري، التي لفتت الأنظار إليها بفنها وعزفها، وظهورها بحجاب عصري «تربون»، لتصرح أنه لم يكن عقبة في طريقها على الإطلاق.

رضوى البحيري تفاجئ الجميع بنزع الحجاب

وفاجئت «البحيري» متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بنزعها الحجاب، عقب نشر صورة بدونه، ظهرت من خلالها بشعر قصير أسود، فضلا عن ظهورها بدونه خلال أحدث لقاء لها ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا».

رضوى البحيري: «الحجاب عمره ما وقف في طريقي»

وكانت عازفة التمباني، علقت من قبل خلال حديثها لـ«هن» على الاحتفاء بها من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «مش مصدقة اللي حصل، مش مصدقة إني بقيت تريند، وكم الإشادت دي مكنتش متوقعاها».

أما عن تشبيهها بملكات مصر القدماء، من قبل الرواد، بسبب الشموخ التي ظهرت به، أشارت إلى أن الأمر أسعدها بشكل كبير: «شرف كبير تشبيهي بيهم أكيد».

وعن ظهورها بالحجاب حينها: «الحجاب عمره ما كان عائق، ولا مرة وقف في طريقي، بالعكس كان معايا في كل خطوة، وظهرت بيه إمبارح ورديت على الانتقادات، إني أقدر اشتغل وأنجح وأظهر بشكل مشرف بالحجاب».

معلومات عن العازفة رضوى البحيري

- احترفت عزف التمباني.

- عملت في أوركسترا أوبرا القاهرة.

- ظهرت تحت قيادة المايسترو نادر عباسي، قائد الأوركسترا الفيلهارمونية المتحدة، مع 120 موسيقيًا و100 مغنٍ.

- دونت قبل الحفل بساعات منشورا ساخرًا، قالت فيه: «إحنا اللي هنفسح المومياء»