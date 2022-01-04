الامارات | مسابقات مهرجان الظفرة تنطلق 12 يناير الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات مهرجان الظفرة تنطلق 12 يناير الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مسابقات وفعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الظفرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من 12 حتى 22 يناير 2022، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

ويتضمن المهرجان عدداً من المسابقات والفعاليات التراثية، منها: مزاينة الإبل، مسابقة المحالب، مزاينة الصقور، سباق الخيول العربية الأصيلة، سباق السلوقي 2500 متر، مزاينة السلوقي العربي التراثي، مزاينة التمور.

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