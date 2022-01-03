هيفاء وهبي بإطلالة جذابة من شوارع باريس.. «بتحتفل بالعام الجديد 2022»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بملابس أنيقة ظهرت الفنانة هيفاء وهبي وهي تقضي عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022، إذ نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا لها أثناء تواجدها في باريس عاصمة الجمال والأضواء.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي

ارتدت الفنانة هيفاء وهبي mini dress من اللون الأسود يشبه البلوفر الطويل عليه نجمات من اللون الفضي كبيرة، وعليه «جاكت طويل منفوخ» من الجلد والفرو، واختارت «كولون» من اللون الأسود الداكن وعليه «بوت طويل» أسود فلات، وتركت هيفاء وهبي شعرها الأسود منسدلا، مع ماكياج بسيط مناسب لإطلالتها الصباحية من العاصمة الفرنسية باريس.

واختارت هيفاء أن تبدأ السنة الجديدة من فرنسا، وكتبت في تعليقها على الصور التي نشرتها مع متابعيها «تحية»، باللغة الفرنسية، وظهرت وهي تتجول في عاصمة الجمال، وفي الشوارع عكس المعتاد في صور العطلات من نشر صور من أمام برج إيفل أحد أهم معالم باريس.

تعليقات الجمهور على صورة هيفاء وهبي

ونالت الصور على إعجاب المتابعين لمظهرها الجذاب، وانهالت التعليقات من بينها، «جمالك مافي متلو»، و«أي مكان بتتواجدي فيه بحسو أجمل مكان في العالم، وعشان هيك بعتبر قلبي كتير حلو لأنك موجودة فيه ومتربعة كمان»، و«الجمال عدى الكلام»، و«باريس محظوظة بوجودك فيها»، و«حبيبتي انتي وباريس».

جدير بالذكر، أن الفنانة هيفاء وهبي، احتفلت مؤخرًا بخطوبة شقيقتها في حفل عائلي أقيم في بيت الأسرة بلبنان، وحصت على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من احتفال أختها بخطوبتها، والتي ارتدت خاتم الزواج، وظهر الجميع بملابس بسيطة خلال الاحتفال، وعبرت هيفاء عن سعادتها بـ«زغروطة».