بعد واقعة الطالبة بسنت.. إليك علامات فبركة الصور

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أنا مش البنت دي يا ماما».. كلمات تركتها الطالبة بسنت ضمن رسالة تحمل الكثير من معاني المعاناة والألم، للدفاع عن نفسها، كسبت تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، إذ أقدمت الفتاة على إنهاء حياتها وهي في مقتبل العمر بعد تعرضها للابتزاز، والتشهير بصور مفبركة لها في قريتها.

وترصد «هن» في التقرير التالي، كيفية معرفة «الصور المفبركة» بالتواصل مع خبير الاتصالات والتكنولوجيا.

علامات الصور المفبركة

يقول زكريا عيسى، مدير إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات في تصريحات خاصة لـ«هن»، إن عملية معرفة إذا كانت الصور مفبركة أم لا، تعتبر مسألة معقدة، لا يمكن معرفتها وتحديدها بالعين المجردة، خاصة إذا كانت الصور والفيديوهات مصنوعة بأدوات وتطبيقات تقنية احترافية، في هذه الحالة لا يمكن اكتشاف فبركتها نهائيًا بالعين المجردة مهما كانت خبرة الشخص.

ووضح «زكريا» أنه مثلما يوجد تحاليل الطب الشرعي، هناك التحليل للفيديو والتصوير: «بنشوف من خلاله الخطوط المتعارضة مع بعضها في الصور والفيديوهات»، مؤكدًا على أنها عملية معقدة، لكن في حالة إذا كانت الصور والفيديوهات مصنوعة من قبل برامج ليست على درجة عالية من الاحترافية يمكن اكتشاف مدى الفبركة من الشكل العام.

وأشار «عيسى» إلى أنه في حالة صنع الصور ببرامج مثل الفوتوشوب تعرف بسهولة بالنسبة لأي شخص، قائلًا: «في الغالب بيكون مفيش تجانس في الصورة، والنسب مختلفة الرأس أكبر من الكتف» مضيفًا أنه يوجد نسبة وتناسب بين أجزاء الجسم.

مهما كانت درجة الاحترافية يسهل اكتشاف الفبركة

وأكد مدير تكنولوجيا الاتصالات، على أنه يسهل اكتشاف فبركة أي صور مهما كانت عالية الدقة والاحترافية في صنعها، ولا يقتصر الأمر على الصور فقط، أيضًا على الكثير من المواد الفبركة التي يسهل معرفتها بتكنولوجيا المعلومات الحديثة.