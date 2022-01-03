لا تغلي اللبن "السايب" بهذه الطريقة.. قد يسبب السل والفيروسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

اللبن من المشروبات التي لا غني عنها للأطفال الكبار، فهو يمد الجسم بالطاقة والحيوية، وتفضل ربات البيوت اللبن "السايب" عن المعلب، ولكن لا يتبعون الطريقة الصحيحة عند الغليان وتظل به البكتيريا أو الفيروسات.

وتنتقل لنا الأمراض من خلال الألبان، وذلك بسبب التعبئة غير الصحية من البائع، وأخذه مباشرة من البقرة دون بسترته.

لذا نعرض لكم الطريقة الصحيحة لتسخينه، وفق ما ذكرت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء، على الجروب التوعوي بـ"فيسبوك" "جت في اللقمة".

تعتقد الكثير من ربات البيوت أنه بمجرد فوران اللبن وظهور طبقة القشطة فوقه أنه تم غليه بطريقة صحيحة، ولكن تنتقل لنا البكتيريا والفيروسات عن طريق هذه الطبقة فهي المسببة للأمراض، ومن أكثرها السل الذي ينتقل للإنسان بسهولة.

أفضل طريقة لغلي اللبن لتجنب البكتيريا والفيروسات:

- الأواني الصحية المضمونة لعملية الغلي هي الاستانلس ستيل، وكقاعدة أساسية لاستعماله، يجب ألا تتجاوز النار قطر القاعدة الحرارية الموجودة بأسفل اللبانة أو الحلة.

- يوضع اللبن في اللبانة ثم نضعها في صينية أو حلة بها قليل من الماء، ونضعهم على نار متوسطة، ويتم غليه في هذا الحمام المائي مع التقليب المستمر حتى تمام الغليان، وبهذا نمنع احتراق بروتينات اللبن التي تلتصق بقاع اللبانة وتقلل من القيمة الغذائية له.

- يجب أن تكون درجة الحرارة عند 150 .

- عندما يبدأ في الغليان وتظهر طبقه من القشدة نقوم بخفض حرارة النار.

- نبدأ في التقليب باستمرار بملعقة من الاستانلس علي الأقل لمدة 10 دقائق حتى تختفي طبقة القشطة.

- يتم تبريد اللبن مباشرة عن طريق وضعه في إناء به ماء بارد، وذلك بهدف إحداث صدمة حرارية مشابهة لعملية البسترة وذلك لقتل الميكروبات.

- الألبان المعبأة المبسترة لا تحتاج غلي، ولكن يمكن تدفئتها عند الحاجة.