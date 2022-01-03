حسب برجك.. أشياء لا يجب فعلها في عام 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في كل عام نتخذ قرارات جديدة، وينجح البعض منا ويفشل البعض الآخر فشلا ذريعا، لذلك نستعرض الأشياء التي لا يجب على الأشخاص فعلها وفقًا لكل برج خاص بهم.

برج الحمل

لا تدع الماضي أو أخطائك تمنعك من المضي قدمًا، خذ كل ما تعلمته واستمر في ذلك؛ النجاح والرضا قاب قوسين أو أدنى.

برج الثور

للتحرر من قيودك، يجب أن تتخلى عن مخاوفك وشكوكك، جرب أشياء جديدة ولا تقبل الخيار السهل.

برج الجوزاء

قم بالتبديل إلى نظام غذائي ونمط حياة أكثر صحة، حافظ على نمط حياة صحي من خلال ممارسة الرياضة بانتظام، الجسم السليم هو أعظم نعمة لك.

برج السرطان

حاول تحديد أفضل وأسوأ خصائصك وفصلها عن بعضها البعض، سيحدث التغيير في عام 2022، لا تفوت الاحتمالات لأنك لا تعرف أبدًا متى ستحصل على فرصة أخرى.

برج الأسد

تحلى بالصبر ولا تتوقع مكافآت فورية من جهودك في العام الجديد، لا تخف.

برج العذراء

تأكد من قضاء الوقت مع من تهتم لأمرهم، ضع في اعتبارك أنه ليس عليك أن تكون صديقًا للجميع، تخلَّ عن الصداقات مع من لا يهتم لأمرك.

برج الميزان

ضع قائمة بالأشياء التي تحتاج إلى إنجازها في العام الجديد، لا تضيع وقتك، حقق أقصى استفادة من هذا العام لأنه سيكون مختلفًا عن العامين الماضيين.

برج العقرب

يجب تجنب الأصدقاء وأفراد الأسرة السامين بأي ثمن، هؤلاء هم الأشخاص الذين لا يبرزون أفضل ما فيك.

برج القوس

هذا العام، اعتن بأموالك بشكل أفضل، لا تكن مبذرًا، ضع خطة إنفاق وادخر أموالك.

برج الجدي

لا تقضي الكثير من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي، انجز الامور، ركز على عملك، لا شيء يمكن أن يمنعك من تحقيق أهدافك إذا كنت تركز عليها.

برج الدلو

لا تبقى في المنزل وتعمل طوال اليوم، خذ إجازة وجرب شيئًا جديدًا وافتح نفسك لإمكانيات وأفكار جديدة من خلال الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك.

برج الحوت

لا تضيع فرصة قضاء وقت ممتع مع أحبائك، اغتنم الفرصة لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتك وأحبائك.