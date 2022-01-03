مخاطر صحية تنتج من قلة شرب المياه في فصل الشتاء.. «بتجيب جلطات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتجاهل الكثير من الناس في فصل الشتاء، شرب المياه بشكل يومي بالكمية الكافية التي يحتاج إليها الجسم، بسبب برودة الجو، دون الانتباه إلى الأضرار الناتجة من وراء هذا التجاهل، والتي تصل إلى حد الإصابة بالتجلطات.

أضرار قلة شرب الماء بشكل يومي

الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، والباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، ذكرت لـ«هن»، أن تجاهل الشخص لتناول الماء قد يتسبب في أنه يتعرض للإصابة بالجلطات، لذا يجب الالتزام بشرب المياه بشكل يومي.

أوضحت «شعير» أنه في حال كان الشخص لا يلتزم بشرب المياه يمكن التركيز على تعويض ذلك بتناول بعض السوائل الساخنة الخالية من الكافيين والفاكهة مثل الينسون، والتليو أو حساء خالي من الدسم.

الكمية المناسبة لشرب المياه يوميا

وبالنسبة للكمية المناسبة لشرب المياه، يوميًا، قالت خبيرة التغذية: «بنعرف متوسط عدد كام كوب مياه في اليوم من خلال حسبة يعني لو واحد وزنه 80 كيلو بنقسمه على 10 فبيطلع عدد الأكواب اللي هو 8 كبار ميقلش عنهم، وممكن يزود عليهم كوبين».

ونصحت «شعير» أنه مع شرب المياه يجب أن يحرص الشخص على رياضة المشي، أو عمل أي حركة بشكل يومي: «ولو شوية صغيرين بس يكون في أي حركة».

فوائد المياه على الصحة

كما أكدت خبيرة التغذية أن المياه لها فوائد كثيرة، لأنها أساس صحة الجسم الهامة في كافة العمليات الحيوية، مضيفة أنها تنقي الجسم من السموم، وتحافظ عليه من الجلطات، وتجعل البشرة أكثر نضارة وغير جافة.

وتابع أن شرب المياه بشكل يومي مفيد لصحة الشعر، وعلى كفاءة عمل الإنزيمات في الجسم، ويحافظ على مستويات ضغط الدم، بحسب قول الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية، والباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية.