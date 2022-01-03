طريقة عمل صوابع زينب «زي المحلات»

«صوابع زينب».. أحد أطباق الحلويات التي يحاول ربات المنازل من صنعها في فصل الشتاء، لمذاقها الجيد والشهي، ولكن يصعب على بعضهن تحضيرها، لذلك يبحثن عن طريقة عملها على الإنترنت.

صوابع زينب زي المحلات

وتحاول الكثير من السيدات عمل صوابع زينيب مثل المحلات التي تبيع الحلويات الشرقية، وخاصة أن عدد كبير من الأسر يفضلونها.

وترصد «هُن» طريقة عمل صوابع زينب مثل المحلات، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل صوابع زينيب زي المحلات

مقادير صوابع زينب

كوب سميد.

كوب دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ربع كوب زيت.

رشة ملح.

رشة سكر.

فانيليا.

ماء للعجن.

زيت الشربات.

2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

ليمونة.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

طريقة تحضير صوابع زينب زي المحلات

وعن طريقة تحضير صوابع زينيب، تكون من خلال وضع الماء والزيت ثم الدقيق الأبيض والدقيق السمولينا في العجان الكهربائي، ثم اخلطهم جيدًا.

وبعد ذلك ضيفي الخميرة والملح والسكر، واستمري في العجن حتى تتماسك تماما، ثم قطعيها قطع صغيرة وشكليها على هيئة الأصابع.

قومي بتمرير كل أصبع من صوابع زينيب على مصفاة أو مبشرة، وخلال ذلك ضعي على النار داخل القلاية زيت غزير، وبعد الانتهاء من تشكيلها، إقليها في الزيت الساخن، وأخرجيها من الزيت، وضعيها في الشربات حينها تكون جاهزة للتقديم.

طريقة تحضير شربات صوابع زينب زي المحلات

أما بالنسبة لطريقة عمل شربات صوابع زينب، اخلطي الماء مع السكر ونصفين الليمونة، وضعيه على النار ثم أضيفي ماء الورد، ثم اتركي هذا الخليط حتى يبرد.

ويمكن رش صوابع زينب بالجوز الهند أو الفستق ثم تقديمها.