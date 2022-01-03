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6 أحذية مهمة في «دولاب» كل رجل.. لا تتخلى عن اقتنائها

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القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أحذية رجالي

أناقة الرجال لا تكتمل إلا بارتداء الأحذية الأنسب للملابس، لذا يجب أن يحتوي دولاب الرجل على أنواع مختلفة منها لتناسب جميع الخروجات، وخاصة الأفراح والاحتفالات، ومواعيد العمل في الصباح والمساء، وفيما يلي أهم أنواع أحذية الرجال حسب موقع fashionbeans المتخصص في الموضة والستايلنج.

حذاء أوكسفورد من الجلد الأسود

لا توجد قاعدة ذهبية لامتلاك مجموعة الأحذية المثالية، إذ لا بد أن تختلف الأذواق، ومع ذلك، من المفيد أن تكون مستعدًا لكل الاحتمالات، ومن بينها ارتداء البدلات في هذه الحالة، وحذاء جلد أكسفورد أسود.

يشير اسم «أكسفورد» إلى حذاء مغلق من الدانتيل، إذ يجرى خياطة قطعة الجلد التي تمر الأربطة من خلالها مع الجزء الأمامي من الحذاء.

نظام الأربطة هو ما يمنح أكسفورد ملاءمتها المريحة ونهايتها النظيفة، ما يجعلها أكثر أنواع الأحذية رسمية على الإطلاق.

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حذاء من الجلد البني

صممت هذه الثقوب، التي تأتي بتصميمات مختلفة، في الأصل للسماح للماء بالخروج بينما كان مرتديها يخوض في مزارع ومستنقعات، ولكن الآن أصبح هذا الحذاء رسميا جدا مثل أكسفورد.

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حذاء مصنوع من الجلد السويدي

تم تصميم أول زوج أحذية من الجلد السويدي مسجل في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي بواسطة نرويجي يُدعى نيلس جريجوريسون تفيرانجر.

ظل بنس على حاله تقريبًا منذ ذلك الحين، جنبًا إلى جنب مع إصدارات أذكى مزينة بشراشيب، رغم أن الجلد هو خيار شائع، إلا أنه يمكن القول إن الجلد المدبوغ الناعم هو الخيار الأكثر تنوعًا.

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الحذاء الكاجوال من الجلد الأبيض

واحد من أكبر وأفضل الأحذية ، هو صاحب الجزء العلوي المنخفض المصنوع من الجلد الأبيض.

صنع هذا الأسلوب الأنيق في السنوات الأخيرة بواسطة Adidas Stan Smith، وقدم هذا الحذاء لأول مرة في أوائل الستينيات باسم روبرت هاليليت، ولكن خلال العقد الماضي فقط أصبح حذاء التنس الأبيض منتشرًا في كل مكان، وواحد من أكثر الأحذية الكاجوال انتشارا.

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حذاء رياضي

يجب أن يمتلك كل رجل زوج من الأحذية الرياضية الملائمة للجري، والخروج على حد سواء.

 

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حذاء هاف بوت المصنوع من الجلد

زوج من الأحذية القوية هاف بوت مصنوع من الجلد، هو إضافة رائعة لأي خزانة ملابس، إذ ستتحمل الأربطة الجلدية كل ما يتم إلقاؤه عليها، سواء كان ذلك بقعة زيتية أو انسكاب قهوة غريب، فهي شديدة التحمل وملائمة لمناسبات كثيرة.

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MO Nasa

MO Nasa

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