طبيبة مناعة تحذر من تقبيل الأطفال.. 3 مخاطر تهدد حياة صغيرك

القاهرة - سمر حسين - ماما

تقبيل الرضع والأطفال في السنوات العمرية الأولى من العادات الشائعة لدينا، تعبيرًا عن الحب والامتنان، الأمر الذي يسبب ضررًا كبيرًا على صحتهم، وتتجاهله الكثير من الأمهات، لذا ترصد «هن» خلال التقرير التالي الأضرار الناجمة عن هذا السلوك الخاطيء.

التقبيل يضعف الجهاز المناعي لدى الطفل

وقدم موقع «WebMD» مجموعة من المخاطر التي يمكن أن تصيب طفلك عند تقبيله، وفقًا لما يلي:

- نقل العدوى

نظرًا لأن الأجهزة المناعية لدى الأطفال في تلك المرحلة العمرية تكون متطورة، وخلال الأشهر الأولى تكون في أضعف حالتها، وعند تقبيل الطفل ونقل العدوى يعمل ذلك على ضعف الجهاز المناعي، لذا يلزم التفكير جيدًا قبل أخذ خطوة تقبيل رضيع.

- ظهور بثور أو قرح الزكام في فم الطفل أو الدماغ

تنتشر البثور في أماكن كثيرة من جسم الطفل، كما يمكن أن تصبح مشكلة طويلة الأمد يعاني منها الطفل، أو تصل به حد الموت.

- الالتهاب الفطري

يظهر في لسان الطفل وينتقل إلى اللثة وجميع أجزاء الجسم.

طبيبة توضح أضرار تقبيل الأطفال

وفي هذا الصدد، تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم البكتيريا بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«هن»، إن تقبيل الأطفال يعتبر ذات خطورة كبيرة، «أي أمراض بتتنقل عن طريق التنفس، بتعدي الطفل»، ومن المفترض أننا توقفنا عن ذلك العادة بين الكبار أيضًا.

ونصحت استشاري البكتيريا الأمهات بمحاولة منع الأشخاص من تقبيل أطفالهن بطريقة لطيفة، «ولو حصل اغسلي وشه فورًا بالماء والصابون»، ونبهت على أنه يفضل التوقف عن ثقافة التقبيل نهائيًا، تجنبًا للأمراض التنفسية التي تنقل من جسم لآخر، خاصة فيروس كورونا ومتغيراته.