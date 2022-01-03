الامارات | لماذا يتوجب على أي ولي عهد لليابان أن يبدأ جولاته بزيارة السعودية؟

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتوجب على أي ولي عهد لليابان أن يبدأ جولاته بزيارة السعودية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دارة «الملك عبد العزيز» في السعودية، عن السبب الذي يدفع قيام كل ولي عهد في اليابان بزيارة المملكة بأولى جولاتهم الرسمية الخارجية.

وقالت دارة «الملك عبد العزيز» على حسابها في «تويتر»: أن «القصة تعود إلى قبل 71 عاما»، موضحة: «عندما شارك الملك فهد بن عبد العزيز»الأمير فهد آنذاك «في مراسم تتويج الملكة إليزابيث الثانية في لندن في عـام 1953 ميلادي، نيابة عن والده الملك عبد العزيز، لاحظ أن ولي عهد اليابان»أكي هيتـو«جاء بعده في ترتيب الجلوس وفق بروتوكول القصر الملكي الإنجليزي، فسمح بتقديمه ليسبقه في الترتيب بناء على مكانة هيتو وليا للعهد..هذا الموقف التاريخي حفظته الإمبراطورية اليابانية، وقررت تقديرا لذلك أن تكون المملكة العربية السعودية البلد الأول الذي يزوره ولي العهد الياباني، وأن يصبح ذلك تقليـدا دائما لكل ولاة العهد في اليابان».

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