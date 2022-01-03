الامارات | أفضل 4 أطعمة خارقة لتقوية جهاز المناعة

شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 4 أطعمة خارقة لتقوية جهاز المناعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صحتك تعتمد على ما تأكله، لذلك إذا كنت ترغب في تعزيز المناعة لديك ضد فيروسات الشتاء فعليك تناول الأطعمة التي ثبت أنها تعزز نظام المناعة لديك، وفيما يلي أربعة من أفضل الأطعمة الخارقة لجهاز المناعة لديك، استناداً لتقرير نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

أفضل الأطعمة لتقوية المناعة

1. ثمار الحمضيات

غالباً ما يوصى بتناول البرتقال وثمار الحمضيات التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي المعروف بمساهمته في زيادة عدد خلايا الدم البيضاء وبالتالي مساعدة الجسم على محاربة العدوى والأمراض.

ويعد البرتقال والجريب فروت والكلمنتين واليوسفي أطعمة لذيذة لتقوية جهاز المناعة لديك.

2. البروكلي

هذه الخضار هو طعام خارق، فهو مليء بالفيتامينات A و C و E ومليء بالألياف ومضادات الأكسدة أيضاً، ولتحقيق أقصى استفادة من البروكلي، يجب ألا تفرط في طهيه، فقط قم بتبخيره أو غليه لفترة قصيرة، أو حتى يمكنك تناوله نيئاً بعد التأكد من غسله جيداً.

3. الثوم

منذ الحضارات القديمة ، كان الناس يستخدمون الثوم لخصائصه الطبية كمضاد للبكتيريا، ويحتوي الثوم على العديد من مركبات الكبريت بما في ذلك عنصر نشط واحد يسمى الأليسين، وهو ما يعطي الثوم رائحة نفاذة.

ونظراً لأن الإصابة بنزلة برد يمكن أن تضعف أيضاً حاسة التذوق لديك، فإن إضافة نكهات قوية مثل الثوم والتوابل إلى وجباتك يمكن أن يحسن حاسة التذوق لديك.

4. الزنجبيل

الزنجبيل هو نوع من التوابل قوية المذاق وله خصائص مضادة للالتهابات، وهو إضافة لذيذة للطعام، ويمكنك تحضير الزنجبيل الطازج في الماء الساخن لصنع شاي الزنجبيل، فهو رائع لتسكين التهاب الحلق، وغالباً ما يُنصح باستخدام الزنجبيل كعلاج للغثيان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news