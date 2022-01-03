شرقة الطفل خلال الرضاعة.. كيف تتعاملين معها دون أضرار صحية؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

«شرقة الطفل الرضيع».. من أكثر الأمور التي تشعر الأم حيالها بالذعر الشديد، والتي غالبًا ما تحدث عادة خلال الرضاعة، أو أثناء النوم، أو عند شرب الماء، لذا تتساءل الكثير من الأمهات عن أسبابها، وكيفيه التعامل مع الطفل عند حدوثها، خاصة أنه أمر يتطلب بعض الوعي والمعرفة لا أكثر، فمن خلال الفهم الجيد لكيفية حدوث ذلك، يمكنك تجنب هذه المشكلة، لذلك تقدم لك «هن» الأسباب وخطورتها، وفقا لـ parenting.firstcry.

أسباب حدوث الشرقة أثناء الرضاعة

عندما يأخذ الطفل كمية من الحليب في فمه أكثر مما يستطيع ابتلاعه في المرة الواحدة، فيمكن أن يقع الحليب الزائد في مجرى تدفق الهواء، مما يؤدي إلى الشرقة، بالإضافة إلى أوضاع الرضاعة السيئة، والتي تعتبر السبب الأكثر شيوعًا لـ «الشرقة».

كيفية تعامل الأمهات مع «الشرقة»

عندما تجدين طفلك يختنق بالحليب، فهناك عدة إسعافات أولية يمكنك استخدامها لإخراج الحليب من مجرى الهواء، لكن يجب أن تجرى بحذر نظرًا لأن أجسام الأطفال تكون ضعيفة منها:

احملي الطفل، ثم ضعي ذراعك حول صدر الطفل مع ثنيه للأمام قليلاً،وضعي قبضتك مشدودة على سرة الطفل، ثم ضعي اليد الأخرى على قبضتك وادفعها للداخل، يجب أن يتم الدفع بقوة وبسرعة، ولأعلى قليلاً في بطن الطفل.

يمكنك أيضًا قلب الأطفال وتوجيه ضربات متقطعة للظهر والصدر إلى جانب نقرات لطيفة على الظهر لفتح الشعب الهوائية، ويجب أن يضغط على الصدر بإصبعين أو ثلاثة، استمري في هذا حتى تزيل ما يعيق مجرى التنفس.

إرضاع من ثدي واحد فقط، في كل رضعة.

خطورة «الشرقة» على الأطفال

الدكتور أحمد جمال عمارة، استشاري الأطفال، يقول في تصريحاته خاصة لـ«هن»، إن أغلب الأطباء يخشون «الشرقة»، إذ يصاب بالتهاب رئوي يسمى (aspirationa pneumonia) نتيجة دخول جسم غريب للرئة.

أعراض الالتهاب الرئوي الناتج عن «الشرقة»

- الكحة المستمر.

- نفس سريع متزايد .

- صعوبة في النفس.

- وصول الطفل الي مرحلة الزرقان، والذي يعني عدم وصل الاكسجين الكافي للطفل، ويلزم الانتقال إلى المستشفى في هذه الحالة.

كيفية حدوث «الشرقة»

وأضاف الطبيب أن الجسم الغريب قد يكون: «لعاب، سائل، اكل، ترجيع او اي جسم غريب»، والترتيب الصحيح هو لدخول أي شيء عبر الفم هو: المريء ثم المعدة لكن ما يحدث أن «الشرقة» تفتح القصبة الهوائية في تزامن مع المريء فيدخل الجسم الغريب إلى القصبة الهوائية، مرورًا بالمجرى الهوائي ثم الرئة، وتحدث للأطفال الرضع بسبب عدم وعي الأمهات الكافي بطريقة الرضاعة الصحيحة.