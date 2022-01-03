الامارات | وابل من النيازك سينهال على الأرض الليلة !

شكرا لقرائتكم خبر عن وابل من النيازك سينهال على الأرض الليلة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستضيء السماء الليلة بزخات من الشهب، وستظهر مئات النيازك في أجزاء من نصف الكرة الشمالي، بمعدل يقارب 100 نيزك في الساعة.

ويمكن أن يكون اكتشاف الشهب أمراً صعباً ويتطلب الكثير من الصبر، ووفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية ستشهد المملكة المتحدة جزء من عرض النيازك الذي يستمر حتى 12 يناير الجاري، وتكون ذروته بين 3 و4 من نفس الشهر.

وأوضحت الصحيفة أن العدد قد يصل إلى 120 نيزكاً في الساعة. ومن المرجح أن تستمر الذروة لبضع ساعات، ويمكنك التعرف على الشهب من خلال مظهرها الأزرق اللامع وحركاتها الجميلة.

وفي بعض الحالات يمكنك اكتشاف الشهب بالعين المجردة بدون تلسكوب أو منظار، وللحصول على أفضل الظروف عليك أن تجد مكاناً آمناً بعيداً عن أضواء الشوارع ومصادر التلوث الضوئي الأخرى، وأن تكون في مساحة مفتوحة بحيث يمكنك مسح سماء الليل بأعينك.

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