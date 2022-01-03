الامارات | واقعة فريدة.. ولادة توأم في عامين مختلفين !

شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة فريدة.. ولادة توأم في عامين مختلفين ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بفارق 15 دقيقة فقط ولكن في سنتين مختلفتين، ولد طفلين توأم عشية رأس السنة بين عامي 2021 و2022، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وولد أحد التوأمين، قبل منتصف الليل بدقائق في نهاية عام 2021، والآخر في منتصف ليلة رأس السنة الجديدة 2022.

وأنجبت الأم طفلها ألفريدو أنطونيو الساعة 11:45 مساء، وبعد 15 دقيقة ولدت شقيقة ألفريدو، أيلين، في منتصف الليل مع بداية عام 2022.

وقالت الأم في بيان صحفي: "إنه لأمر مجنون بالنسبة لي أن يكونا توأمان ولديهما أعياد ميلاد مختلفة، لقد تفاجأت وسعدت بوصولها في منتصف الليل".

ووصفت الدكتورة آنا أبريل أرياس، طبيبة الأسرة في المستشفى، إن "هذه الولادة واحدة من أكثر الولادات التي لا تنسى في حياتي المهنية".

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