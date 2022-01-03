يسبب وفيات الأطفال.. احذر من نقص هذا الفيتامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد نقص الفيتامين مرضًا يمهد الطريق لمرض آخر يغير الحياة إذا ترك دون علاج، فمخاطر النقص واسعة النطاق، لكن نقص فيتامين واحد يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالعمى، وفقًا لموقع express.

ولهذا السبب يجب أن يكون الحفاظ على مستويات الفيتامينات بالجسم تحت المراقبة ولها أولوية صحية، لأن أجسامنا تنتج الفيتامينات من بعض العناصر الغذائية، ويمكن لاتباع نظام غذائي متوازن أن يغطي مجموعة واسعة من الاحتياجات الصحية.

ويشار إلى أنه عندما يُحرم الجسم من بعض العناصر الغذائية الأساسية، تتعطل وظيفته، فيمكن أن تكون بعض أوجه القصور ضارة جدًا بحيث يمكن فقد البصر بشكل نهائي.

-كيف يسبب نقص فيتامين أ العمى؟

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن نقص فيتامين (أ) يساهم في الإصابة بالعمى عن طريق جعل القرنية جافة جدًا، مما يؤدي إلى إتلاف شبكية العين والقرنية، حيث أظهرت الأبحاث أن المستويات المنخفضة من فيتامين (أ) لا تتداخل مع البصر فحسب، بل هي سبب رئيسي لوفيات الأطفال أيضًا.

وأوضحت المنظمة أن ما يقدر بنحو 250000 إلى 500000 طفل يعانون من نقص فيتامين (أ) يصابون بالعمى كل عام، ويموت نصفهم في غضون 12 شهرًا من فقدان بصرهم.

تتطلب العين مجموعة من الأصباغ حتى تعمل الشبكية وتدرك الطيف الكامل للضوء، فعندما تنخفض مستويات فيتامين (أ) بشكل كبير، يتوقف إنتاج هذه الأصباغ، مما يسبب العمى الليلي.

والقرنية جزء آخر من العين تعتمد بشدة على فيتامين أ في التغذية، فبدون كمية كافية من فيتامين أ، تجف العيون مبكرًا لأنها غير قادرة على إنتاج رطوبة كافية لإبقائها رطبة.

وتتعارض الأبحاث التي تدعم مكملات فيتامين (أ)، ومع ذلك، تظهر بعض الدراسات أن حبوب منع الحمل يمكن أن تزيد من خطر الوفاة بنسبة 16 في المائة في بعض الحالات.

-أعراض نقص فيتامين أ

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، فإن الأعراض الرئيسية لنقص فيتامين أ هي فقدان البصر والعمى، موضحة أنه غالبًا ما يبدأ فقدان البصر كمشكلة في التكيف مع الرؤية في الظلام أو العمى الليلي.

وأفادت بأن الأشخاص المصابون بالعمى الليلي لا يرون جيدًا في الظلام، لكن يمكنهم أن يروا بشكل طبيعي إذا كان هناك ضوء كافٍ، ومع تفاقم نقص فيتامين أ، يجف الملتحمة، وهي الغطاء الموجود على بياض العين الذي يساعد على ترطيبها.

ثم تظهر القرنية (القروح المفتوحة)، إذا لم يتم علاجه فإنه يؤدي في النهاية إلى فقدان البصر والعمى.

تشير مصادر منفصلة إلى فقدان الدموع، والتقرحات في العين، والإرهاق، وجفاف الشفاه المتشققة، والتهابات المثانة كأعراض لانخفاض مستويات فيتامين (أ).

-كيفية الحصول على فيتامين أ

يمكن الحصول على فيتامين أ من المنتجات الحيوانية، لذا فإن الالتزام بنظام غذائي متوازن سيقلل بشكل كبير من مخاطر النقص، وتعد اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان كلها مصادر ممتازة لفيتامين أ.

وتحتوي بعض الأطعمة النباتية أيضًا على العناصر الغذائية، مثل الفواكه والخضروات التي تحتوي على بيتا كاروتين، وعادة ما تكون هذه الخضروات والفواكه حمراء وبرتقالية وخضراء اللون وتشمل الجزر والمانجو والمشمش والطماطم والبازلاء والسبانخ.