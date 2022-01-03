فوائد بذور الحلبة المذهلة لشعرك.. تمنع الشيب وتحارب القشرة وتحميi من التساقط

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعاني كثير من الفتيات من مشكلات الشعر المختلفة، لأسباب مختلفة، منها أسلوب الحياة الخاطئ، واستخدام منتجات غير مناسبة لنوع شعرك وغيرها، لذلك اتجهت الفتيات للبحث عن حلول طبيعية، في مقدمتها بذور الحلبة، التي تعتبر بمثابة علاج فعال، لاحتوائها على: الفيتامينات البروتين، الحديد، الكالسيوم، البوتاسيوم، الفوسفات، حمض الفوليك، الصابونين، والعديد من المكونات الضرورية لنمو الشعر، بالإضافة إلى تأثيراتها القوية كمضاد للفطريات والالتهابات، بحسب موقع «vedix».

فوائد بذور الحلبة للشعر

تمنع تساقط الشعر

تحتوي بذور الحلبة على مادة الليسيثين، التي تعمل على ترطيب فروة الرأس والشعر بعمق، كما تجعل شعرك أقوى من الجذور، من خلال توفير تغذية مناسبة.

تنعش الشعر التالف

تعتبر الحلبة مصدر رائع للبروتين والأحماض الأمينية، التي تساعد في إصلاح الشعر التالف، بسبب الجفاف أو التصفيف بالحرارة أو المواد الكيميائية أو أضرار أشعة الشمس.

تحارب قشرة الرأس

الصابونين الطبيعي الموجود في بذور الحلبة، له خصائص غنية بمضادات الفطريات والبكتيريا، التي تساعد على مكافحة قشرة الرأس والحكة.

تضيف ملمسًا ناعمًا ولامعًا

تحتوي الحلبة على ألياف تمتص الرطوبة بشكل كبير، وبالتالي تساعد على الحفاظ على حاجز الرطوبة في شعرك، وبالتالي تضيف إليه مظهرا وملمسا أكثر نعومة.

يمنع الشيب المبكر للشعر

تحتوي بذور الحلبة، على الحديد والبوتاسيوم، الذي يتعامل مع مشكلات الشيب المبكر بكفاءة، إذ توازن النقص في المعادن اللازمة، لإنتاج كمية كافية من الميلانين في بصيلات شعرك، مما يعطيه لونًا داكنًا بشكل طبيعي.

طريقة الاستخدام السليمة

زيت الحلبة

- يمكنك إضافة ملعقة من بذور الحلبة في كوب زيت جوز الهند أو زيت السمسم.

- سخني الزيت على نار منخفضة، حتى تتحول إلى اللون البني.

- اتركي الزيت يبرد واحفظيه في وعاء زجاجي.

- استخدمي الزيت لتدليك فروة رأسك وشعرك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع قبل ساعة من غسيل الشعر.

بلسم الحلبة

- انقعي ملعقتين من بذور الحلبة طوال الليل.

- اطحنيها حتي تحصلي على معجون ناعم.

- ضيفي إليها صفار بيضة وملعقة من الزبادي الطازج.

- اخلطيه جيدًا وضعي المعجون كقناع لشعرك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

- يمكنك أيضًا إضافة ملعقة من معجون الحلبة إلى كوب من حليب جوز الهند، وضعيه على فروة رأسك وشعرك، ثم غطي شعرك بفوطة دافئة لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه بشامبو.

غسول شعر الحلبة

- انقعي 2-3 ملاعق من بذور الحلبة في وعاء من الماء طول الليل.

- بعد غسل شعرك بالشامبو، في صباح اليوم التالي، تخلصي من بذور الحلبة.

- اعطي شعرك شطفة أخيرة بماء النقع، سيمنح هذا شعرك نعومة ولمعانًا متزايدًا.

وتؤكد رشا بهيج خبيرة التجميل والعناية بالشعر والبشرة، على فوائد بذور الحلبة المذهلة للشعر، ونضارة البشرة أيضا، إذ تساعد على نمو الشعر، وتمنع التساقط، بالإضافة إلى أنها مفيدة جدا لمنع القشرة والقضاء عليها، ويمكنك أن تطحنيها وتضيفيها على زيت الأرجان، وتدلك بها فروة الرأس كمقشر لتجديد الخلايا وللقضاء أيضا على القشرة، ويعمل منقوع الحلبة على لمعان الشعر.