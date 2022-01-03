الامارات | دراسة دنمركية: أوميكرون يراوغ جهاز المناعة

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة دنمركية: أوميكرون يراوغ جهاز المناعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت دراسة دنمركية حديثة إن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا أفضل من المتحور دلتا في مراوغة مناعة الحاصلين على اللقاح، الأمر الذي يساعد في تفسير سبب انتشار أوميكرون بسرعة أكبر.

ومنذ اكتشاف أوميكرون في نوفمبر الماضي، يسابق العلماء الزمن للتوصل إلى معرفة ما إذا كان يتسبب في حالة أقل خطورة من المرض والسبب في أنه أكثر نشرا للعدوى من المتحور دلتا الذي كان سائدا قبله.

وأسباب قدرة الفيروس على نشر العدوى أكثر من غيره متعددة مثل طول الفترة التي يبقى خلالها في الجو أو قدرته على الالتصاق بالخلايا أو مراوغة جهاز المناعة في جسم الإنسان.

وتوصل العلماء من خلال الدراسة التي شملت قرابة 12 ألف بيت في الدنمرك في منتصف ديسمبر، إلى أن أوميكرون أكثر قدرة على العدوى بين 2.7 و3.7 مرة من المتحور دلتا بين الدنمركيين الحاصلين على اللقاح.

وتشير الدراسة التي أجراها باحثون في معهد الإحصاء بجامعة كوبنهاجن إلى أن الفيروس أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر في الأساس لأنه أفضل من المتحور دلتا في مراوغة المناعة المكتسبة باللقاح.

وقد حصل 78 في المئة من الدنمركيين على اللقاح بالكامل بينما حصل قرابة 48 في المئة على جرعة ثالثة منشطة.

كما توصلت الدراسة إلى أن الاحتمالات أقل أن ينقل الحاصلون على جرعة منشطة الفيروس لغيرهم أيا كانت السلالة وذلك مقارنة بغير الحاصلين على الجرعة المنشطة.

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