الامارات | عدوى فلورونا الجديدة.. علامات الإصابة المزدوجة بالأنفلونزا وكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن عدوى فلورونا الجديدة.. علامات الإصابة المزدوجة بالأنفلونزا وكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصنف فلورونا على أنها عدوى نادرة بالأنفلونزا وفيروس كورونا والتي تم اكتشافها في إسرائيل، والاسم الذي يطلق على المتغير الجديد هو دمج للفيروسين اللذين يسببانه، فما هي أعراض هذا المرض الجديد.

وقالت صحيفة "إكسبريس" إنه تم اكتشاف أول حالة إصابة جديدة تسمى فلورونا في إسرائيل. والمرض هو مزيج من فيروس كورونا والأنفلونزا، ويبحث الخبراء حالياً ما إذا كانت العدوى الجديدة يمكن أن تتسبب في مرض أكثر خطورة.

وكانت الحالة الأولى لفلورونا لامرأة حامل شابة في مستشفى بيلينسون بإسرائيل، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، ومن المفترض أن المرأة المصابة بالمرض الجديد تعاني فقط من أعراض خفيفة، ولم تتلق هذه المرأة أي تطعيمات ضد فيروس كورونا .

يتوقع الخبراء حاليًا رؤية مرضى آخرين بهذا المرض المدمج ولكن لم يتم تأكيد ذلك.

ما هي أعراض عدوى فلورونا؟

حاليًا ، لا توجد قائمة محددة من الأعراض المرتبطة بالمرض المستجد، ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي نعرفها عن القاسم المشترك بين الفيروسين.

يندرج كوفيد والأنفلونزا ضمن نفس فئة المرض. فكلاهما عدوى فيروسية تستهدف بشكل أساسي الجهاز التنفسي العلوي، وتشير المعلومات الواردة من إسرائيل إلى أن المرض خفيف ولكنه يسبب بعض الصعوبة في التنفس.

والأعراض الرئيسية لفيروس كورونا بحسب هيئة الخدمات الصحية البريطانية، هي:

ارتفاع الحرارة

السعال

فقدان أو تغير حاسة الشم أو التذوق.

بينما تشمل أعراض الأنفلونزا:

ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة

وجع الجسم

الشعور بالتعب أو الإرهاق

سعال جاف

التهاب الحلق

الصداع

صعوبة النوم

وتوضح الهيئة أن هذه الأعراض يمكن أن تظهر فجأة، ونظراً لأنه لا يزال هناك الكثير غير معروف عن فلورونا تبحث وزارة الصحة الإسرائيلية في العدوى الجديدة، والطريقة الأكثر موثوقية للحفاظ على سلامتك وسلامة كل من حولك هي إجراء اختبارات بانتظام قبل الاختلاط بالآخرين، وبمجرد أن تبدأ في الشعور بأعراض كورونا يجب عليك عزل نفسك حتى تتلقى نتائج اختبار PCR سلبية أو إنهاء فترة العزل.

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