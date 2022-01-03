كورونا اليوم: مضاعفات الإصابة بـ"فلورونا".. وفعالية الكمامات القماشية ضد أوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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هيئة المصل واللقاح بمصر تكشف أعراض ومضاعفات الإصابة بـ "فلورونا"

كشفت هيئة المصل واللقاح في مصر عن أعراض الإصابة بما يسمى مرض "فلورونا"، وهي إصابة مزدوجة بفيروس كورونا والإنفلونزا، ومضاعفات الإصابة به، والفئات الأكثر عرضة له.

وأوضح أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، أن "الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا في نفس التوقيت يؤثر على الجهاز المناعي ويسبب العديد من المضاعفات والأعراض التي تنتج عن الإصابة بفيروسين مختلفين، ويؤدي لزيادة الأعراض الجانبية"، لافتا إلى أنه "تم رصد أول حالة لسيدة تعاني من الإصابة بفيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا داخل إسرائيل، فيما يعرف بفلورونا"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار أمجد الحداد إلى أن "الأعراض التي تنتج عن الإصابة بـ"فلورونا"، تتشابه مع أعراض كورونا وأعراض الإنفلونزا"، موضحا أنها تتمثل بالأعراض الآتية:

"- ارتفاع درجة الحرارة

- فقدان حاسة الشم والتذوق

- احتقان الحلق

- الشعور بالصداع

- ألم في المفاصل والعضلات

- سيلان الأنف".

وأكد الحداد أن "هناك العديد من المضاعفات التي تنتج عن الإصابة بفلورونا، خاصة للحالات المتأخرة التي تعاني من مشاكل في جهاز المناعة"، مشيرا إلى أن "فلورونا يسبب التهابا حادا في الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى التأثير على الرئتين لدى المدخنين".

هل تصد أقنعة الوجه القماشية "أوميكرون"؟

وجد الأطباء أن أقنعة الوجه القماشية لا توفر حماية كافية ضد عدوى كورونا وخصوصا بعد انتشار متغير "أوميكرون" ويوصي الخبراء بضرورة ارتداء أقنعة طبية أقوى، وفقا لما نشرته وسائل إعلام.

ويدرك خبراء الصحة أن أنواع الأقنعة التي يرتديها البعض تلعب دورا مباشرا في المساعدة على حمايتنا. ولكن بعض الأطباء شبهوا أقنعة القماش التي باتت منتشرة كـ"زينة للوجه" وغير كافية للحماية، وفقا لروسيا اليوم.

عالم كورونا.. هل المناعة من "دلتا" تصد "أوميكرون"؟

قالت أنتشا بارانوفا الدكتورة في العلوم البيولوجية، إن المناعة التي تتشكل بعد الإصابة بسلالة "دلتا"، لا تحمي إلا بشكل ضعيف من سلالة "أوميكرون".

وأضافت بارانوفا، الأستاذة بكلية البيولوجيا المنهجية بجامعة جورج ميسون، أنه يوجد اختلاف كبير جدا بين هذين النوعين من الفيروس، وهو ما يستبعد إزاحة إحدى السلالتين للأخرى، وتابعت الخبيرة: "المناعة ضد دلتا تحمي بشكل ضعيف من أوميكرون، وكذلك الحال بالنسبة لمناعة أوميكرون ضد دلتا. وهذا يعني أنه يتم تشكيل خطين ثابتين من سلالات الفيروس وسيتوجب على البشرية تحملهما في آن واحد"، وفقا لروسيا اليوم.