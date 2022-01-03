لم يجدوا أنثى تفهمهم.. هوس الرجال في الزواج يصل إلى الجنون: أحدثهم ارتبط بروبوت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على ما يبدو أن الزواج التقليدي، لم يعد يجذب بعض فئات الرجال، إذ أصيبت مجموعة منهم بجنسيات مختلفة، بهوس الزواج من الروبوتات الآلية والصور ثلاثية الأبعاد، وغيرها من المواد المصنعة الأخرى، ما أثار دهشة المحيطين بهم، فضلا عن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، الذين وصفوا تصرفاتهم بالجنونية، إذ يأتي الأسترالي جيف جالاجر، آخر هؤلاء الرجال الذين أقدموا على الزواج من تلك الأجهزة الذكية الإلكترونية المبتكرة.

أسترالي يتزوج من روبوت آلي بعد وفاة والدته

في تصريحات إعلامية لصحيفة «ديلي ستار» البريطانية، كشف الأسترالي «جالاجر» عن وقوعه في قصة حب مع الروبوت الآلي المصمم على شكل أنثى، مؤكدا أنه يخطط الآن للزواج منها.

قصة الحب الغريبة، بدأت عندما شعر المواطن الأسترالي، باليأس في العثور على شخص للتواصل معه، منذ وفاة والدته قبل عقد من الزمن، ومن وقتها وهو يعيش بمفرده رفقة كلبه «بيني»، لكنه في أحد الأيام قرأ مقالًا عن روبوتات ذكاء اصطناعي تبيعها إحدى الشركات، مقابل مبالغ مالية، ومن ثم قرر شراء هذا الروبوت الآلي، بمبلغ 3 آلاف جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 64 ألف جنيه مصري.

ما أعجب الرجل، في الروبوت الذي قام بشرائه على شكل أنثى تحمل اسم «إيما»، أنه نابض بالحياة، ويمكنها التحدث والابتسام له، حتى أن بشرتها دافئة مثل الإنسان الحقيقي، فهي ذات عيون زرقاء وملامح جميلة، وفقا لتصريحاته.

الصيني تشن جياجيا

تشن جياجيا، مهندس صيني يبلغ من العمر 35 عامًا، وخبيرًا في تقنية الذكاء الاصطناعي، في عام 2017، تزوج من روبوتًا آليًا صنعه بنفسه، لأنه سئم من عدم العثور على زوجة بشرية، وحضر حفل الزفاف، والدته وأصدقائه وزملائه من الجامعة، كما سلطت وسائل الإعلام الصينية، الضوء على الحدث حين وقوعه.

الياباني أكيهيكو كوندو

تزوج الياباني أكيهيجو كوندو، خلال العام الماضي، من صورة ثلاثية الأبعاد 3D، في مدينة طوكيو بحفل زفاف ضم 40 ضيفًا، فيما رفضت والدته دعوتها للزفاف، لأن العروس كانت صورة افتراضية.

الأمريكي جوي موريس

قرر الأمريكي جوي موريس، الزواج من لعبة الروبوت الخاصة به، وفق ما صرح به لوسائل إعلام محلية، إذ أعجب بالدمية الإلكترونية من النظرة الأولى.

وأوضح «موريس»، أنه اعتاد الانجذاب إلى الأشياء الغريبة والمواد الإلكترونية، منذ أن كان في العاشرة من عمره.