ظهور عرضين جديدين لـ أوميكرون.. فما هما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أصبح الارتفاع السريع في عدد حالات أوميكرون مصدر قلق رئيسي، لقد تأثرت العديد من البلدان، وحث مسؤولو الصحة في جميع أنحاء العالم الناس على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، لا يزال متغير أوميكرون الجديد يشكل مخاطر عالية جدًا على عامة السكان ويمكن أن يطغى على أنظمة الرعاية الصحية.

في ضوء هذه الفوضى، يراقب العلماء والمتخصصون الطبيون المتغير الجديد عن كثب ويراقبون أي تطورات جديدة، في حين أن معظم الأعراض المرتبطة بمتغيرات كوفيد الجديدة لا تزال كما هي، فقد تم الإبلاغ عن بعض الأعراض الجديدة في المصابين بأوميكرون، حتى بعد تناول اللقاحات، وفقا لموقع timesofindia.

قد يتسبب متغير أوميكرون في ظهور أعراض شبيهة بالبرد

اعتبارًا من الآن، ارتبط متغير أوميكرون بالتهابات خفيفة، ما أدى إلى عدد من الأعراض التي تشبه نزلات البرد.

الأعراض قد تكون شعور بصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف والشعور بالتعب والعطس المتكرر وكأنه نزلة برد أو إنفلونزا عادية، ومع ذلك يحث البروفيسور تيم سبيكتور، رئيس تطبيق ZOE Covid في المملكة المتحدة للكشف عن الأعراض، كل من يعاني من أعراض تشبه أعراض البرد على إجراء الاختبار على الفور.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن أعراض مثل الحمى والسعال وفقدان حاسة الشم أصبحت الآن ضمن "الأقلية" نادرة الحدوث، حيث قال: "معظم الناس ليس لديهم أعراض كلاسيكية".

ومع ذلك، فإن بعض الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها في الأشخاص المصابين بأوميكرون حتى الآن هي الحمى الخفيفة، والتعب، وخدش الحلق، وآلام الجسم والتعرق الليلي، دون أي علامة على ضعف حاسة الشم والتذوق.

قد يصاب الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل أيضًا بعدوى أوميكرون وتطور الأعراض

في حين أن لقاحات الفيروس التاجي والجرعات المعززة هي الحل السحري الوحيد ضد الفيروس ومتغيراته، فإن الإصابات الخارقة "بعد الحصول على التطعيم" محتملة.

أصيب العديد من الأشخاص الملقحين بالكامل أيضًا وظهرت عليهم أعراض خفيفة إلى متوسطة، كان هذا دليلًا على أنه على الرغم من أن السكان الذين تم تلقيحهم في مأمن من العدوى الشديدة، لا يزال بإمكانهم الإصابة بالفيروس.

وفقًا للبروفيسور سبيكتور، فإن متغير أوميكرون منتشر في غير الملقحين كما هو الحال مع الملقحين ومع ذلك، من المرجح أن يبلغ الأخير عن أعراض أكثر اعتدالًا، وقال: "عانى القليل منهم من الغثيان، ودرجة حرارة طفيفة، والتهاب الحلق والصداع".

تم الإبلاغ عن أعراض جديدة

أدرج تطبيقZOE Covid مؤخرًا اثنين من أكثر أعراض أوميكرون غرابة التي ربما لم تسمع بها بعد وهما:

- القيء

- فقدان الشهية

وقال رئيس التطبيق، سبيكتور، إن هذين العارضين كانا منتشرين في الأشخاص الذين حصلوا على جرعتي لقاح وأولئك الذين تلقوا جرعات معززة.

اخضع للفحص على الفور ولا تنسى أن تعزل

بعد تحليل الآلاف من حالات كورونا، وجد التطبيق أن سيلان الأنف والصداع والتعب والعطس والتهاب الحلق كانت أعراضًا شائعة لـ كوفيد في الوقت الذي بدأ فيه ظهور أوميكرون.

ومع ذلك، إذا مرضت وظهرت لديك أي من الأعراض المذكورة أعلاه، فقم بفحص نفسك في أسرع وقت ممكن، تذكر أن تعزل نفسك حتى تظهر النتائج على أنها سلبية، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالعزل لمدة 10 أيام على الأقل بعد ظهور الأعراض.

إذا كنت قد أصبت بـ كوفيد في الماضي، فلا يزال بإمكانك التقاط العدوى

يجب على أولئك الذين أصيبوا بالفيروس في وقت سابق ألا يتجاهلوا الإجراءات الاحترازية، حتى إذا كان لديك قدر من المناعة الطبيعية من عدوى سابقة، فإن الإصابة بأوميكرون ممكنة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "تشير الأدلة الأولية إلى أنه قد يكون هناك خطر متزايد للإصابة مرة أخرى بأوميكرون مقارنة بالمتغيرات الأخرى المثيرة للقلق، لكن المعلومات محدودة".

لذلك من المهم اتباع السلوك المناسب لـ كوفيد، وارتداء الكمامة والاستمرار في ممارسة التباعد الاجتماعي.

الوقاية مهمة

من المهم أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة للبقاء على أهبة الاستعداد، ارتدِ الأقنعة بانتظام، وحافظ على نظافة اليدين، ولا تتواجد في تجمعات واحترس من أي من الأعراض المذكورة أعلاه.