الامارات | MAX&Co تطرح مجموعة ربيع وصيف 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن MAX&Co تطرح مجموعة ربيع وصيف 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 يناير 2022

تأتي مجموعة ربيع وصيف 2022 من MAX&Co. احتفالًا بالروح المتحررة للأزياء، بالمرأة التي لا تتبع صيحات الموضة وإنما تتبع أسلوبها الخاص. في الجزء الأول من المجموعة، مصدر الإلهام هي عارضة الأزياء Kate Moss حيث نستلهم مجموعتنا من جانبين مختلفين من شخصيتها: أسلوب ROCK CHIC الثوري والطابع البوهيمي الرومانسي. مع انطلاقنا نحو الصيف والجزء الثاني من المجموعة، نتخيل عارضات أزياء مختلفات ولكنهن لسن أقل جاذبية، ومسافرتين في رحلة برية في إقليم توسكانا. في هذا الاحتفال بالفضول والمرح الذي تثيره الرحلة، تشترك عارضات الأزياء مع Kate في إحساس لا يقاوم بالمغامرة ينعكس على إطلالاتهن وروحهم وسلوكهن. تعالوا وانضمي إلينا.

ROCK CHIC

يتميز أسلوب Kate في ارتداء الملابس خارج أوقات العمل بأنه جذاب كما هو مظهرها على مدرّجات عروض الأزياء. وبالنظر إلى أسلوبها الثوري والمصمم خصيصًا المستوحى من ثقافة الشارع وثقافة rock-n-roll بحثًا عن الإلهام، أطلقنا سراويل ربيع وصيف 2022 مع البليزر ذي الصدر المزدوج والقمصان والتنورات القصيرة المصنوعة من الكريب الصيني. وتعكس طبعات نقوش الحيوانات والزهور شخصية Kate تمامًا ويتم ارتداؤها معًا لأقصى بريق يكسر القواعد. رشات من الألوان الجريئة تجعل من مظهرك مظهر MAX&Co. مثالي.

الأحمر والأبيض والأزرق

من تسعينات القرن العشرين وحتى اليوم، كان الجينز حاضرًا بصفة دائمة في دولاب ملابس Kate. وفي هذا الفصل، نمنح الجينز صبغة زرقاء مع تنسيل من الحواف. ومع الجينز الملتصق بالجسم أو المقصوص، يمارس الجينز دوره مع القمصان والإكسسوارات والتنورات القصيرة والمتوسطة بالإضافة إلى إضفاء مظهر غير متماثل. والآن، ماذا ترتدي مع الجينز؟ كلاسيكيات Kate مثل سترات الجلد المقصوصة والأحذية الطويلة المطبوعة من جلد الثعابين وملابس بريتون المحاكة والمخططة.

الهروب إلى الأرياف

في الريف، تميل Kate إلى الجانب الرومانسي والبوهيمي من شخصيتها. حيث تطفو على السطح هذه الروح الأكثر رومانسية والتي تنعكس في صورة طباعة من الزهور فساتين قصيرة وكشاكش ناعمة. ولا يزال الجانب الذكوري منها يحظى بحضور رغمًا عن ذلك. الأمر برمته يتعلق بالتناقض: معطف بقلنسوة فوق فستان فضفاض وحذاء مطاطي وأحذية طويلة على تنورات قصيرة مع معطف بنقشة الكاروهات.

جريء ومتلألئ

لماذا تتشابه مع الآخرين في حين يمكنك التميز عنهم؟ إطلالة مؤثرة من خلال مجموعة مرحة من الألوان المميزة تضم القرمزي الساخن والأزرق السماوي والأصفر تعزز من المظهر الخارجي. والآن ما هي الطريقة التي أرتدي بها؟ كوني متناسقة تمامًا مع الحقائب الأشبه بالوسادة.

فتاة الجامعة

إذا عادت Kate إلى الجامعة، ماذا كانت سترتدي؟ أسلوب طالبة الإعدادية هو الأفضل في فئته للخروج أثناء ساعات العمل وخارجها. أعيدت صياغة شعار MAX&Co. كشعار جامعي – في صورة زخارف متكررة في المجموعة بأكملها – ويتواجد هنا في سترات الاسكواش والمرايل والبليزرات. ويتناقض القميص الطلابي المرصع بالنجوم والتريكو مع سراويل الجينز والمعاطف ذات القلنسوة في الوقت الذي تعبر فيه الثياب المحاكة عن إحساس مغامرة ما بعد المدرسة.

قفي، استعدي، انطلقي

أطلقي العنان للمرح، حيث يجسد هذا القسم الوصول إلى أي مكان في أبهى حلة. تتعايش الراحة والأناقة في سعادة بفضل الجينز الفضفاض ومعاطف الفرو خفيفة الوزن ذات القلنسوة مع قطع الجورسيه السهلة الارتداء. تأتي خطوط كرسي الشاطئ ونقوش الكاروهات والألوان المتفائلة لتعلن وصول موسم صيفي سيظل عالقًا بالذاكرة. حيث يضمن لك دولاب ملابس الرحلات المثالي مع القطع عارية الظهر والأقمشة الرقيقة الحفاظ على مزاجك الإيجابي كل يوم.

الطريق إلى رحلة توسكانا

تقترن روح التفاؤل التي تخيم على موسم ربيع وصيف 2022 بالملابس التي ترفع من هذه الروح بنفس القدر. حيث تعمل الألوان الساخنة وطبعات قطع الحمضيات بطريقتها الخاصة لتشكل قطعًا مبهجة مثل سروال بالاتسو وتنورات سويشي والفساتين المثيرة والفاتنة. الأمر برمته يتعلق بالبريق الإيطالي بربط الشال على شعرك أو الاستلهام من نبلاء الدولة ممن يرتدون الحلل الخفيفة. ولأنك لا تعرفين ما ستلقيه هذه الرحلة في طريقك، فإن الملابس العملية والمرنة وسهلة الارتداء متاحة لكافة الظروف.

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