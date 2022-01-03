الامارات | مصر.. تفاصيل القبض على مدير سلسلة محلات شهيرة بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. تفاصيل القبض على مدير سلسلة محلات شهيرة بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُحيل فكري الهواري، مدير سلسلة محلات تجارية في مصر، إلى نيابة الشيخ زايد الكلية للتحقيق معه في تهمة الإساءة لمؤسسات الدولة سواء كان الشرطة أو النيابة أو القضاء.

وكان قد انتشرت مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية مؤخرًا، مدير سلسلة محلات تجارية، وهو يوجه الإساءة لبعض ضابط الشرطة، مؤكدًا في حديثه الذي تسرب على يد أحد أصدقائه أن مؤسسات الدولة سواء "شرطة ونيابة و قضاء" طوع يديه.

وعلى الفور تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على مدير سلسلة محلات تجارية، بالأمس، في دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وتم توجيه له تهمة الإساءة لمؤسسات الدولة سواء كان الشرطة أو النيابة أو القضاء.

وبمواجهة المتهم فكري الهواري أنكر جميع التهم المنسوبة إليه ونفى علاقته بالتسريبات التي تُسيء لمؤسسات رفيعة المستوى من خلال ادعاءات كاذبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المتهم التحقيقات، إن مقاطع الفيديو المسربة تم قصها والتلاعب بها لتظهر بهذا الشكل، بالإضافة إلى أنه تم تسجيلها خلسة من خلال أحد الأشخاص الذين تربطهم به علاقة صداقة قوية وتحولت مؤخرًا لخلاف مما دفع الآخر لابتزازه بسبب التنافس على مجلس إدارة نادي الشيخ زايد.

وكانت قد بدأت أولى جلسات محاكمة المتهم كريم الهواري بمحكمة جنايات الجيزة أول أمس السبت، في قضيتي تعاطي المخدرات والقتل الخطأ، وتم نقله بعربة إسعاف من محبسه وإدخاله إلى قاعة المحكمة بناقلة طبيبة، بسبب أنه يعانى من كسور متفرقة بالجسم من بينها كسر مستقر بعظام الحوض، ما يعيقه عن الجلوس في وضع قائم.

وتم تأجيل أولى جلسات محاكمة كريم الهواري، إلى يوم 5 فبراير، وهو نجل رجل الأعمال محمد الهواري، لاتهامه بقتل 4 طلاب ثانوي، بينهم طفل، إثر قيادته سيارته الملاكي تحت تأثير مُسكر واصطدامه بسيارة الضحايا.

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