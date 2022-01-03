سر ظهور سعاد حسني في 2022.. لعبة «حسن» الذكية أعادتها بالصوت والصورة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هل تتخيل يوما أن تظهرالنجمة الراحلة سعاد حسني من جديد في بداية 2022؟ قطعا سيكون النفي الإجابة الطبيعية، لكن الخيال أصبح واقعا على يدي الشاب حسن إبراهيم، بعدما ظهرت السندريلا في مقطع فيديو مؤثر، تقدم خلاله التهنئة بالعام الجديد، لجمهورها ومحبيها في آخر أيام العام المنقضي 2021، عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما أثار دهشة العديد من نشطاء السوشيال ميديا.

أسرار معايدة 2022 بصوت سعاد حسني

«بقالنا كتير متقابلناش، تقريبًا 20 سنة، من سنة 2001 لـ2021، وحشتوني أوي»، كلمات تضمنتها رسالة مقدمة ببراعة للنجمة الراحلة سعاد حسني، إلى جمهورها وعشاقها في مصر والوطن العربي، خلال الفيديو المتداول، يكشفها تفاصيلها لـ«هن»، مهندس الذكاء الاصطناعي حسن إبراهيم، الذي صمم مقطع الفيديو المثير للدهشة والإعجاب.

تجميع مشاهد مختلفة للشخصية، ومن ثم الترميم وتلوين لقطات المقتطعة من التراث القديم، تلك كانت أولى الخطوات التي قام بها المهندس الشاب، عند البدء في تنفيذ فيديو، تهنئة الفنانة الراحلة، بحلول العام الجديد، وانقضاء عام 2021: «كل ده تم بتقنية الذكاء الاصطناعي».

خطوات تنفيذ الفيديو

بشكل تفصيلي، يوضح «حسن» خطوات تنفيذ الفيديو، الذي لا تتعدى مدته دقيقتين، التي بدأها بتجميع مشاهد شخصية مختلفة للسندريلا، وبعد ذلك الدخول في مرحلة ترميم تلك المشاهد، وتلوين الأبيض والأسود منها، وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة، تم تجميع زوايا مختلفة لوجهها بـ«تعابير وش مختلفة».

اختيار ممثلة مناسبة لأداء الشخصية

بتلك الخطوات، أنهى المهندس الشاب، جزء العمل الخاص بالفنانة الراحلة، ومن ثم بدأ رحلة البحث عن ممثلة تؤدي شخصية السندريلا، إذ وقع الاختيار في النهاية على فنانة شابة تدعى آية إبراهيم: «بدأت بعدها أصور وأعمل نفس الخطوات اللي عملتها مع سعاد، عشان أكون مكتبة للممثلة».

وباستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي، انتهت خطوات تصميم الفيديو، بعدما قام الجهاز المختص بالتعرف على أوجه الشخصيتين الفنانة الراحلة سعاد حسني، والممثلة الشابة التي أدت حركاتها، والبدء في تركيبهما سويًا: «الموضوع كله خد شهر، وسعاد من الشخصيات اللي كان لازم نطلعها بأفضل شكل ممكن».