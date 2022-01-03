الامارات | حاول منع سرقة بالإكراه فانهالو عليه بالرصاص

شكرا لقرائتكم خبر عن حاول منع سرقة بالإكراه فانهالو عليه بالرصاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي شاب يدعى أحمد نجاح راشد مصرعه، عندما أطلق عليه مجموعة من اللصوص طلقات نارية، أثناء محاولته اللاحق بهم؛ لاسترداد دراجة نارية أقبلوا على سرقتها من مواطن في في منطقة الجمالية التي تقع في محافظة الدقهلية.

وصرح أحد أصدقاء الضحية في حوار مع موقع "القاهرة 24"، أن الشاب أحمد كان موجودا في الشارع ويتسامر مع مجموعة من أصدقائه، وفجأة سمعوا أصوات الطلقات النارية، وتوجهوا إلى المكان الذي يصدر منه هذا الصوت، فوجدوا مواطنا ملقى على الأرض ويقول: "الحقوني سرقوني وخدوا الموتوسيكل بتاعي ومشيوا من الطريق ده".

وأضاف صديق الضحية: "طلعوا يجروا وراهم على الطريق اللي هما جريوا عليه وقابلوهم من الطريق اللي عارفين إن هما هيطلعوا منهم، وفعلًا أحمد وصحابه قابلوا الحرامية، ومكنش قدامهم مفر عشان يهربوا، فضربوا أحمد وصحابه بالنار، وبعد ما أحمد اتصاب راح مستشفى الجمالية ومن هناك اتحول على الطوارئ ومات تاني يوم".

وقالت والدة الشاب أحمد نجاح راشد: "عاوزة اللي قتل ابني يتقتل زي ما قتل ابني يمكن ده يبرد ناري شوية".

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