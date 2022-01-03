ماهي الأطعمة التي يمكن أن تقوي جهاز المناعة في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

في فصل الشتاء، من المهم بشكل خاص الحفاظ على المناعة، ولهذا من الضروري مراقبة النظام الغذائي. تحدثت الطبية الروسية ألينا غلوشاكوفا عن المنتجات التي يجب الانتباه إليها خلال هذه الفترة.

وبحسب الخبيرة، فإن لون الخضار والفواكه يخبرنا بما تحتويه من عناصر غذائية. هكذا، يشير اللون الأحمر إلى أن المنتج يحتوي على مادة الليكوبين - أحد مضادات الأكسدة المفيدة. يشير اللون البرتقالي إلى وجود كمية كبيرة من فيتامينات أ وسي. الأصفر - حول فيتامينات أ و ب.

وقالت لـ"سبوتنيك": "المنتجات ذات اللون الأزرق والأرجواني تحتوي على مادة البوليفينول والبيوفلافونويد، والتي تزيد من مقاومة الجسم للتأثيرات البيئية الضارة، وتقوي الأوعية الدموية، وتقلل من الإثارة العاطفية، وتحسن النوم، والمزاج، والذاكرة".

وبالتالي، للحفاظ على المناعة، يجب تناول الفواكه والخضروات بألوانها الأكثر تنوعًا. لكن من الجدير بالذكر أن المناعة القوية لا تعتمد فقط على نظام غذائي متوازن من حيث الفيتامينات - بل من الضروري أيضًا اتباع نظام للراحة والعمل، وبشكل عام، اتباع أسلوب حياة صحي.