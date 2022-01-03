في 4 خطوات.. نصائح للتعامل مع الرجل الحساس: عبري عن حبك له

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قد تشعر العديد من الفتيات بتحمل مسؤولية كبيرة عند الدخول في علاقة عاطفية مع رجل حساس؛ إذ يتسم غالبية هذا النوع من الرجال بالهدوء، وكيفية تقدير مشاعر الآخرين، لأنه يتفهم مشاعره جيدا، وفي حال الارتباط برجل من تلك الفئة، هناك بعض النصائح التي يجب الأخذ بها في الاعتبار، لعيش تجربة عاطفية جيدة.

ما هي سمات الرجل الحساس؟

ووفق موقع bonobology العالمي، نستعرض أبرز سمات الرجل الحساس، التي تتمثل في:

- حساس للغاية، ويهتم بمن حوله بشكل جيد.

- مستمع دقيق لمن يحاوره.

- لا يعاني من مشكلة «الأنا».

- أكثر اهتماما بشريك حياته وما يفعله.

- يتمتع بمبادئ عالية.

- من حين لآخر قد يحب منح الهدايا لمن حوله.

نصائح للتعامل الصحيح مع الرجل الحساس

1- امنحيه وقتك واهتمامك

الرجال الذين يتمتعون بالحساسية ينجذبون إلى الاهتمام الشديد بهم والوقت، لذلك عليكي أن تستمعي جيدًا إلى ما سيقوله، وكل ما لا يفعله، أيضا أعطيه الاهتمام الذي يستحقه.

2- تحلي بالصبر معه

لا تفقدي الصبر معه عند اتخاذ القرارات السريعة؛ لأنه يفكر ويحلل كل شيء تؤديه معه؛ إذ أنه شخصية تتسم بوضع الاحتمالات وتحليل النتائج وتحليلها في كل أمر.

3- اعترفي باحتياجاتك أمامه

خلال حديثك وتعاملك مع الرجل الحساس أثناء العلاقة العاطفية، أبلغيه باحتياجاتك وناقشيه في ما يحتاجه منك أيضًا، ويجب أن تتعاملا بمنتهى الوضوح؛ لأنه يفضل ذلك، فهذا الرجل قارئ جيد للأفكار.

4- عبري عن حبك له دون قيود أو شروط

يجب عليكي أن تعبري له دائمًا عن مشاعرك وحبك له؛ لأن هذا الرجل يحب ذلك، ويحب الشعور بالحب المتبادل فيما بينكما، وهو بحاجة دائما إلى سماع مدى تقديرك له ومشاعرك تجاهه بشكل مستمر.