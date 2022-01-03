طريقة عمل هوت شوكليت دايت.. «متحرميش نفسك من حاجة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«الهوت شوكليت» يعد من أفضل المشروبات الساخنة المحببة للكبار والأطفال، خاصة في ليالي فصل الشتاء الباردة؛ إذ أنه يتميز بمذاق لذيذ وشهي، كما أنه يمد الجسم بالسعرات الحرارية التي تشعرنا بالدفء والطاقة والحرارة اللازمة، لكن الطرق المعتادة لتحضيره لا تناسب من يخضعون لبرامج «الدايت».

ويقدم موقع «هن» طريقة تحضير «الهوت شوكليت» الدايت، على طريقة الشيف سالي فؤاد.

مقادير عمل هوت شوكليت دايت

لتر لبن خالي الدسم

5 معالق كبيرة كاكاو خام غير محلي

4 معالق كبيرة نشا

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

فانيلا

رشة ملح

سكر دايت للتحلية

قرفة (حسب الرغبة)

طريقة عمل هوت شوكليت دايت

في إناء على النار، ضعي نصف كمية اللبن مع الكاكاو ويقلب جيدا، حتى يذوب الكاكاو تماما.

ضيفي القهوة سريعة الذوبان والقرفة والملح ويقلب جيدا.

تخلط النشا مع باقي اللبن على البارد، ويقلب جيدا.

ثم ضيفيه لخليط الكاكاو على النار، بالتدريج مع التقليب المستمر، حتى الوصول للقوام المرغوب، هذا المشروب يمكنك شربه كمتناول خفيف، أو يكون قوامه متماسك مثل البودينج.

يترك الخليط ليأخذ غلوة، ثم يرفع من على النار ويضاف سكر الدايت للتحلية ويقلب، ثم يصب في أكواب للتقديم، ويترك ليبرد ليتماسك اكثر.

للتزيين

يمكن إضافة ملعقة من جوز الهند المبشور إليه، ويؤكل بملعقة صغيرة ليساعد على الشعور بالشبع أكثر.

معلومات تهمك

لا ينصح بإضافة سكر الدايت في البداية، حتى لا يتعرض للحرارة العالية.

يعتبر هذا المشروب «تسالي» بدلا من ثمرة فاكهة في أثناء «الدايت».

يمكنك حفظ المشروب في الثلاجة لبضعة أيام.

لا تزيدي عن 2 كوب في اليوم، خاصة أنه يحتوي على القهوة.

من المهم أن يكون اللبن خالي الدسم وليس كامل.

طريقة أخرى بعيدا عن «الدايت»

المقادير

100 مللي كريمة سائلة

200 مللي لبن

200 جرام شكولاتة مبشورة

معلقتين كبار سكر

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

فانيلا

رشة ملح

للتزيين

كريمة مخفوقة

صوص شيكولاتة

صوص كراميل

مارشميللو الوان

الطريقة

ضعي كل المقادير مع بعضها على النار حتى يتجانس الخليط وتذوب الشكولاتة، يصب في أكواب التقديم.

ويزين بالكريمة وصوص الكراميل أو الشكولاتة مع المارشميللو، ويقدم المشروب دافئ.

ويمكنك إضافة ملعقة نشا على الخليط لزيادة سمك المشروب.

لا تتركي الخليط على النار حتى الغليان.