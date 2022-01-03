كيف بدت إطلالات النجمات في استقبال 2022؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تحرص النجمات على اختيار إطلالاتهن بعناية في سهرة رأس السنة التي تحظى باهتمام الجمهور والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، فمن كانت صاحبة الإطلالة الأكثر أناقة في استقبال 2020؟

- أحيت النجمة نوال الزغبي ليلة رأس السنة في مدينة ديترويت الأميركيّة. وقد تألقت في هذه المناسبة بثوب أسود طويل تزيّن بالتطريز الفضي الكثيف، اختارته من La Bourjoisie ونسّقته مع مجوهرات ماسيّة فاخرة من Nsouly Jewelryـ وفقا للعربية.

- تألّقت النجمة الإماراتيّة أحلام في حفل أقيم بمدينة الرياض. وقد ظهرت للمناسبة بثوب ذهبّي غنيّ بالتطريز حمل توقيع المصمم زهير مراد نسّقته مع مجوهرات ذهبيّة.

- شاركت النجمة نجوى كرم باحتفالات رأس السنة في دبي، وقد اختارت الظهور بثوب أحمر تزيّن بلمسات فضيّة من توقيع دار Rami Kadi وكمّلت إطلالتها بمجوهرات ماسيّة من Yessayan.

- أحيت النجمة نانسي عجرم ليلة رأس السنة في مصر، وقد تألقت للمناسبة بإطلالة مونوكروميّة حملت توقيع دار Jean Louis Sabaji نسّقتها مع مجوهرات من Onze heures onze.

- نشرت النجمة سيرين عبد النور صورة لها على صفحتها في موقع إنستغرام أرفقتها بتمنّيات بسنة سعيدة لمتابعيها. وقد ظهرت في الصورة بثوب من المخمل الأسود من Dolce Farfalla نسقته مع أقراط ماسيّة من Voyageur Jewelry.

- استقبلت النجمة بلقيس فتحي العام الجديد بحفل أحيته في أبوظبي. وقد تألقت للمناسبة بثوب عاري الكتفين باللون الأخضر البرّاق حمل توقيع المصممة ياسمين هوا.

- أحيت النجمة العراقية رحمة رياض حفل رأس السنة في مدينة اسطنبول التركيّة. وقد ظهرت في الحفل بثوب عاري الكتفين بلوني الأسود والأبيض من توقيع نور فتحالله نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Aras Diamonds.

- أحيت النجمة مايا دياب سهرة رأس السنة في دبي، وقد اختارت للمناسبة إطلالة من توقيع Jean Louis Sabaji تألفت من سترة تزيّنها الأحجار الملوّنة نسقتها مع سروال باللون الأسود.

- تألّقت النجمة ياسمين صبري بثوب باللون الفضي من Alexandre Vauthier نسّقته مع معطف من الفرو البني وحذاء فضي من Christian Louboutin.