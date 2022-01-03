احذر البصل إذا كنت تجهل مصدره.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أسئلة عديدة تراود الكثير من الأشخاص حول الأغذية المسحوبة من الأسواق، وتحديدًا البصل، الذي يمكن أن يتسبّب بإصابة الناس ببكتيريا السالمونيلا، ماذا قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، عبر موقعها الرسمي في هذا الخصوص؟

تنصح الوكالة جميع الشركات بعدم بيع أو تقديم البصل المسحوب من الأسواق، وفقا لـ CNN .

ومن المهم التحقّق من برادات تخزين هذا البصل. وإذا كنت لا تستطيع معرفة مصدر البصل، فتخلّص منه. ليس ذلك فحسب، بل قم بغسل وتعقيم أي أسطح لامست هذا البصل.

ماذا يجب أن تفعل شخصيًا؟

عدم شراء أو تناول أي بصل مسحوب من السوق

تخلّص من البصل الذي سحب من السوق

تحقّق من أنّ في منزلك بصل مسحوب من السوق. إذا كانت هذه هي الحال أو إذا كنت لا تستطيع تحديد مصدره، فلا تأكله، بل ارمِه بعيدًا.

اغسل الأسطح والحاويات التي قد لامسها هذا البصل باستخدام الماء الساخن والصابون أو غسالة الصحون.

وأشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها إلى أهمية الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا شعرت بإصابتك بأي من أعراض السالمونيلا الحادة التالية:

الإسهال والحمى أعلى من 38،9 درجة مئوية

استمرار الإسهال لأكثر من 3 أيام

الإسهال الدموي

الكثير من القيء بحيث لا يمكنك الاحتفاظ بالسوائل

علامات الجفاف مثل عدم التبول كثيرًا، وجفاف الفم والحلق، والشعور بالدوار عند الوقوف

أعراض السالمونيلا

أوضحت مراكز مكافحة الأمراض أنّ معظم المصابين بالسالمونيلا يعانون من الإسهال، والحمّى، وتشنجات المعدة.

وبينما تبدأ الأعراض عادة بعد 6 ساعات إلى 6 أيام من ابتلاع البكتيريا، يتعافى معظم الأشخاص من دون علاج بعد 4 إلى 7 أيام.

وقد يعاني بعض الأشخاص، خاصة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، والبالغين 65 عامًا وما فوق، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، من أمراض أكثر خطورة تتطلب علاجًا طبيًا أو دخولًا إلى المستشفى.