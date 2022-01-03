أضرار استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة.. «هتدمر سمعك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر ارتداء سماعات الأذن من الأمور الشائعة التي أصبح الجميع يستمتع بها، إذ يشعر الانسان أنه ينفصل بشكل تام عن العالم الخارجي، ويكون كل تركيزه فيما يسمعه، إلا أن الإفراط في استخدامها لفترات طويلة قد يؤدي إلى حدوث مشكلة في الأذن.

ما أضرار استخدام سماعات الأذن لمدة طويلة؟

يستعرض «هن» في التقرير التالي، أضرار استخدام سماعات الأذن وفقًا لشبكة «Sky News»:

- استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة على مدار اليوم بإمكانه أن يعيق العملية الطبيعية لخروج الشمع من الأذن، ما يؤدي إلى ضغط شمع الأذن، وبالتالي يصبح صلبًا، فيصعب التخلص منه بعد ذلك، ما يسبب حدوث التهابات تؤثر على الأذن.

- وجود السماعات في الأذن لفترة طويلة، يؤدي إلى وجود العرق وحبسه في الأذنين، وبالتالي تحفز حدوث الالتهابات الناجمة من تكون الفطريات والبكتيريا، بالإضافة إلى صعوبة التخلص من شمع الأذن، ما يؤدي إلى تراكم كمية كبيرة من الشمع وصعوبة إخراجها.

- تراكم الشمع في الأذن، يمكن أن يؤدي إلى حدوث العديد من مشكلات السمع بالإضافة إلى أعراض صحية أخرى، مثل الحكة، الدوار، صداع مستمر، والدوخة في حالة الاستمرار في رفع مستوى الصوت لما تسمعه عبر السماعات.

تنقل البكتيريا والعدوى

- يؤدي الاستخدام المتواصل للسماعات إلى عدم الحفاظ على نظافة الأذن، إذ يلزم أيضًا الحرص على تنظيف السماعة بشكل مستمر عقب الاستخدام، حتى لا يتم نقل البكتيريا والعدوى من خلالها إلى الأذن.

- تصدر سماعات الأذن الموجات الكهرومغناطيسية، التي تسبب ضررًا على صحة الدماغ، لذا يلزم الحد من استخدامها قدر الإمكان، والحرص على استخدامها لفترات قصيرة، كما يلزم خفض مستوى الصوت حتى لا تسبب ضررًا على الأذن.