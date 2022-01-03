تحذيرات من آثار تناول اليوسفي «على معدة فاضية».. تسمم والتهابات

القاهرة - سمر حسين - صحة

البرتقال واليوسفي، فاكهة الشتاء التي لا تخلو المنازل منها، فهي أشهر الفواكه التي ارتبطت بفصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، لحصدها في تلك الأيام، ولتمتعها بنسبة كبيرة من الفيتامينات وخاصة «فيتامين سي» المناسب لتقوية المناعة والحماية من أمراض الشتاء كنزلات البرد والإنفلونزا وغيرها.

وعلى الرغم من كونها من الأملاح والحمضيات الغنية بالأملاح والألياف والفيتامينات المفيدة والمهمة لبناء وحماية الجسم، إلا أن هناك بعض الأمور والعادات التي تحول تلك الفواكه لمادة سامة، وسبب لبعض الأمراض الخطيرة على الصحة.

متى يسبب البرتقال واليوسفي التسمم والتهاب المعدة؟

الدكتورة نعمة عبدالهادي، أخصائي طب الأطفال والتغذية العلاجية، ورئيس وحدة الاعلام بالمعهد القومي للتغذية قالت إن لليوسفي والبرتقال فوائد متعددة، أبرزها احتوائهما على الألياف، والمعادن، والفيتامينات أمثال (أ) و(سي).

وحذرت أخصائي طب الأطفال والتغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«هُن»، من تناول البرتقال واليوسفي على معدة فارغة، مؤكدة أنه يسبب الحموضة والتهاب المعدة: «مينفعش على معدة فاضية عشان الحموضة والتهاب المعدة، لازم بعد الوجبة بساعة ومش أكتر من 4 ثمرات بس في اليوم».

ممكن يسبب التسمم ويأثر على الكبد

وفي نفس السياق، حذر الدكتور أحمد نورالدين أخصائي التغذية العلاجية المعهد القومي للتغذية، من الإفراط في تناول البرتقال واليوسفي أيضًا: «مش أكتر من 4 ثمرات متوسطة من 50 جرام أو 70 عشان السكر اللي فيها»

وحذر الطبيب من الإفراط في تناولهما بسبب الفيتامينات والمعادن: «مهما كانت مهمة للجسم، الإفراط في الفيتامينات والمعادن بيسبب التسمم».

وحول اختيار الثمرات الطازجة، أشار الدكتور أحمد نورالدين إلى ضرورة شراء الثمرات البلدي والابتعاد عن المهرمنة: «بلاش اللي فيها رش وهرمونات بتأثر على الكبد ووظائفه وتعمل التهابات»