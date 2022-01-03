أمين الفتوى: 4 أركان لتحقيق السعادة الزوجية.. الرومانسية وحدها لا تكفي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ورئيس وحدة الإرشاد الزوجي، عن «خلطة سحرية» للوصول لقمة السعادة الزوجية، قائلا إن الحب عبارة عن علاقة، وأي علاقة تحتاج إلى مهارة إنشاء العلاقات.

الرومانسية ليست الحب الحقيقي

وأضاف «الورداني»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الرومانسية في العلاقة الزوجية لا تكفي، «الرومانسية مهمة لكنها لا تكفي، لأنها ليس الحب الحقيقي»، لافتا إلى أن الزواج مُتعدد الأبعاد.

وأشار إلى أن الرومانسية تستمر بعد الزواج إذا اتبع الزوجان 4 أركان، الاهتمام الاحترام، التقدير والامتنان، والركن الرابع توفير الراحة والأمان.

منسق برنامج مودة: الحب يتزايد بعد الزواج

من جانبه، قال ممدوح المصري، منسق فني في برنامج «مودة» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك مفهوما لدى كثير من الشباب بأن الحب ينتهي بالزواج، ولكن الحب فعليا يبدأ بعد الزواج، حيث يمر الشريكان بالعديد من المواقف السعيدة أو الصعبة والتخطيط لمستقبل الأطفال.

وأضاف «المصري»، خلال لقاء بالبرنامج نفسه، أن العلاقة القوية والجادة هي العلاقة التي يتزايد فيه الحب بعد الزواج، وهناك العديد من الفرص يمكن زيادة الحب من خلالها، أولها أن كل طرف يكون لديه الامتنان للطرف الآخر، والوقوف بجانب الشخص ليس فقط في الأوقات السعيد ولكن الحزينة والصعبة، والمقابل بأن الرغبة في هذا الشخص تتزايد بشكل أكبر.

وأشار إلى أنه يمكن تجديد الحب بأشياء بسيطة مثل «تهادوا تحابوا»، وليس شرطا أن تكون الهدية مادية، ولكن يمكن التهادي بكلام لطيف أو وردة، كما يجب مواصلة إظهار الخوف على الطرف الآخر، كل ذلك يعزز من رصيد الحب لمواجهة أي شيء.