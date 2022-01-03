مخاطر نقص فيتامين «ب12» على الحوامل.. «يسبب ضعف عضلات للأم وسكر للطفل»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تسعى السيدات أثناء فترة الحمل للحصول على نظام صحي لضمان نمو الجنين والتمتع بصحة جيدة، من خلال الأغذية المفيدة والفيتامينات التي تجعله يعيش داخل جوف رحمها، وتصله كمية كبيرة من الغذاء الصحي حتى يكتمل نموه، ولكن بعض السيدات تعانين من نقص فيتامين ب12، المسؤول عن الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

الدكتور مؤمن زكريا، مدرس واستشاري أمراض النساء والتوليد بكلية الطب ومستسفيات جامعة بنى سويف، شرح لـ«هُن» أهمية فيتامين ب12 للنساء خاصة الحوامل، إذ قال إن فيتامين ب 12، يساعد على تطوير الوظائف الدماغية والأعصاب وخلايا الدم فضلا عن تحسين مستويات الطاقة، ويحسن من المزاج ويقلل التوتر.

أعراض نقص فيتامين ب12 على الحامل

وفيما يخص أعراض نقص فيتامين ب12 عند الحامل، أوضح استشاري أمراض النساء والتوليد: «توجد العديد من الأعراض المهمة التي تشير إلى نقص فيتامين ب12، والتي تؤثر على الحوامل بشكل كبير خلال أشهر الحمل، كالإرهاق والشعور بضيق في التنفس، الدوار، عدم انتظام ضربات القلب، فقدان الوزن، بجانب ضعف العضلات».

خطورة نقص فيتامين ب12 على الحامل والجنين

«تنميل اليدين والقدمين، التشوش الذهني والنسيان»، كانت من أهم مخاطر نقص فيتامين ب12، والتي إليها عنها استشاري أمراض النساء والتوليد، مضيفا: «يعتبر فقدان الشهية من أكثر الأسباب التي تؤدي لنقص فيتامين ب12، والتي تنعكس على حياة الجنين داخل رحم الأم، إذ يؤدي لنقص وزن الرضيع عند الولادة، فضلا عن الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ويمكن أن يستدعي الأمر عند الولادة دخول الطفل للحضانة والبقاء بداخلها لفترة حتى يُكمل نموه».

ويمكن تعويض نقص فيتامين ب12 في الجسم، من خلال المصادر الطبيعية كتناول حليب الصويا أو فول الصويا والأسماك والدواجن والبيض والحليب والمحار وكبد البقر.