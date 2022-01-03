روبي تظهر بوزن زائد يصدم الجمهور.. والفنانة ترد بطريقتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعة الأخيرة، مقطع فيديو للفنانة روبي خلال حفل رأس السنة تبدو خلاله أن وزنها زاد بشكل كبير ما سبب صدمة كبيرة لجمهورها.

الفيديو المتداول سبب صدمة لجمهور روبي

وبعد ساعة من نشر الفيديو ردت روبي من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بمقطع فيديو آخر من الحفل نفسه تظهر فيه وهي ترقص بجسد رشيق دون زيادة في الوزن مرتدية الفستان ذاته، مهنئة جمهورها بالعام الجديد.

وأرجع البعض زيادة الوزن المزعومة إلى استخدام «فلتر» في الفيديو المتداول لإظهار المطربة روبي بوزن زائد وبهذا الشكل، إلا أن ردها نفى شائعات زيادة وزنها، كما برر البعض الآخر الأمر باستخدام زاوية تصوير تظهرها بذلك الشكل.

طرح أغنية «هشك بشك»

يذكر أن الفنانة روبي طرحت أحدث أغانيها بعنوان «هشك بشك»، الجمعة الماضية، على جميع المنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك احتفالا مع جمهورها بالعام الجديد.

أغنية «هشك بشك» من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع أماديو، وإنتاج محمد رشيدي RP music 0، وهندسة صوتية ومكساج ماهر صلاح، وهي ضمن ميني ألبوم «على سهوة» الذي تتعاون فيه مع المنتج محمد رشيدي والذين يقومون بطرحه على فترات خلال الفترة المقبلة.

فيلم «جروب الماميز» مع غادة عادل

وتستعد الفنانتان روبي وغادة عادل، لخوض تجربة سينمائية جديدة بعنوان «جروب الماميز»، من إخراج معتز التوني وتأليف إيهاب بليبل، بعد أن تعاقد معهما المنتج محمد رشيدي.

يشارك في بطولة فيلم «جروب الماميز»، بيومي فؤاد ومحمد سلام، وتدور أحداثه حول ظاهرة جروبات الماميز التي انتشرت مؤخرا بين أولياء الأمور في المدارس من خلال عدة مواقف تربط بينهم.