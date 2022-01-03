توقعات الأبراج وحظك اليوم 3-1: احذر هذا الشيء.. وسيطر على نفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
-برج الحمل :
مهنيًا برج الحمل: تشعر أنك مضطر للقيام بشيء لا تريد القيام به اليوم.
عاطفياً: حاول أن تقوي روابط التواصل مع من حولك.
ماديا: تكتشف أن لديك موهبة خفية للتخطيط المالي للمستقبل حتى لو لم تكن الأموال موجودة لديك.
-برج الثور :
مهنياً برج الثور: تستطيع اليوم استغلال وقت فراغك في تعلم شيء جديد ومفيد لمستقبلك المهني.
عاطفيا: حاول التخلص من العصبية والتوتر المسيطرين عليك، من خلال قضاء وقت أطول مع شريكك.
مادياً: تفكر في استقرار وضعك المادي دون تبذير وأن تكون أكثر مسئولية.
برج الجوزاء :
مهنياً برج الجوزاء: تنجح في إنجاز مهام العمل المؤجلة منذ فترة طويلة.
عاطفياً: زيارة مفاجئة اليوم من شخص يعيد لك ذكريات الماضي.
ماديا: لا تثق كثيرًا في الآخرين عندما يتعلق الأمر بالأموال، فالكثير يمكنهم أن يخدعونك بالأكاذيب لتنفق أمولاً في أشياء لم تكن لك النية في شرائها.
-برج السرطان :
مهنيًا برج السرطان: عليك أخذ دورات تدريبية للتميز في مجال عملك.
عاطفياً: عليك السفر إلى مكان هادئ وتقييم أوضاعك العاطفية.
ماديًا: تفكر في جلب الأموال من طرق جديدة مثل السفر إلى دول أخرى، فلا تُقدم علي هذه الخطوة لأنها ليست مرجحة للنجاح.
-برج الأسد :
مهنياً برج الأسد: تمر بفترة صعبة، لذا حاول البحث عن مصدر دخل آخر، والدخول في مشاريع جديدة.
عاطفياً: لديك طاقة إيجابية عليك استغلالها في حسم بعض الأمور لصالحك.
ماديا: قد لا يكون المال متاحًا تمامًا لتنفيذ حلمك بعيد المنال مستقبلاً.
-برج العذراء :
مهنياً برج العذراء: عليك البحث عن طريقة جديدة لاكتساب مزيدًا من المعلومات، والرغبة في تعلم مهارة أو حرفة جديدة.
عاطفياً: طريقة تفكيرك في الأمور تتباطئ اليوم، وقد تشعر بعدم إدراك ما يجري حولك.
ماديا: تستقر الأوضاع المالية لديك وتستطيع تلبية احتياجات العائلة التي تنتظرها من فترات طويلة.
-برج الميزان :
مهنيًا برج الميزان: ترغب في قضاء يوم سعيد مع أصدقائك، والتخلص من ضغوطات العمل.
عاطفياً: تخاف من تغيير نمط حياتك مع شريكك، وتعتقد أنك غير قادر على التكيف مع التجديدات، ولكن احذر هذا الشعور سيجعلك شخص تقليدي وروتيني.
ماديًا: ترغب في إجراء بعض التحسينات المالية أو الدخول في سوق العقارات.
-برج العقرب :
مهنياً برج العقرب: عليك التفكير جيدًا قبل اتخاذ قرار مصيري يؤثر على مستقبلك فيما بعد.
عاطفياً: لا تثق بشخص كذب عليك، حتى لا تكرر خطأ وقعت فيه.
ماديا: ترغب في التعاقد مع مستشار مالي أو خبير لحماية عائلتك ماديًا على المدى الطويل.
-برج القوس :
مهنياً برج القوس: تصل إلى طرق جديدة ومبتكرة للتعامل مع مهمة، أو مشروع.
عاطفياً: تعيش أجواء كلها نشاط وحيوية مع شريك حياتك.
ماديا: لا تقوم بإنفاق أموال على أشياء تقليدية لا فائدة منها.
-برج الجدى :
مهنيًا برج الجدي: عليك التفكير قليلًا في الجانب الإبداعي، وإخراج ما بداخلك من مواهب وقدرات كبيرة.
عاطفياً: ترغب في الإنفصال عن شريكك، ولكن فكر جيدًا قبل الإقدام على أي خطوة.
ماديًا: حاول أن تستثمر أموالك بدلاً من التبذير، الذي عانيت منه في الفترات السابقة.
-برج الدلو :
مهنياً برج الدلو: حالة من التفكير الجدي تسيطر عليك، حاول أن تستغلها في حل المشاكل التي تواجهك.
عاطفياً: حبك لشريك حياتك يمنحك طاقة وقوة، تجعلك تتجاوز الأزمات.
ماديا: يحاول بعض الأشخاص التأمر عليك للإستيلاء على مبلغ مالي لديك.
-برج الحوت :
مهنياً برج الحوت: حاول البحث عن وظيفة تناسب قدراتك، ولا ترضى بأقل مما تستحق.
عاطفياً: اعتمد على الحكمة لحل الخلافات التي تواجهها مع شريك حياتك.
ماديا: اليوم مناسب للبدء في مشروع جديد، لكن حاول أن تقوم بجدولة الأولويات لتصل إلى حلول ونتائج مبهرة.