إتيكيت استقبال العريس وأهله.. «علشان ميطفش من الجوازة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تشعر الغالبية العظمى من الفتيات، بالإضافة للأهل بحالة من التوتر عند تحديد ميعاد استقبال «العريس»، إذ يصاب البعض بالحيرة في كيفية الترحيب والاستقبال خاصة خلال المقابلة الأولى، ولكسر حاجز القلق تقدم خبيرة المظهر والإتيكيت «إيمان عفيفي» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نصائح بسيطة «إتيكيت» استقبال العريس وتقدم «هن» أبرزها وهي على النحو التالي.

إتيكيت استقبال العريس

من أهم النصائح أن تكون الزيارة محددة وفقا لمعاد مسبق، من خلال الاتصال بالهاتف وتحديد موعد من والد العروسة، إذ تقول الخبيرة:« يُفضل أن يُرسل العريس باقة من الورود لأهل العروس قبل وصوله»، وإذا لم يرغب بإرسال الورود يمكنه استبدالها بشوكولاتة أنيقة الشكل، ويفضل أن يُقدم أهل العروس منها للضيوف.

تقول خبيرة الإتيكيت على والد العروس الإشارة لأهل العريس بالأماكن المخصصة للجلوس، وذلك بعد استقبالهم عند الباب.

من ضمن التساؤلات التي تطرحها الكثيرات:«إمتى أخرج أسلم على أهل العريس؟»، تقول «إيمان» يفضل القيام بتلك المهمة بعد عشر دقائق دون اتباع المشهد المعتاد في أغلب المسلسلات والأفلام وهو تقديم العصير، والسلام يكون بالترتيب أولا الأم ثم أخواته الفتيات، ومن ثم الأب وأخيرًا العريس.

قواعد إتيكيت استقبال العريس

من الإتيكيت أن يستقبل أكبر شخص في العائلة العريس من عند الباب، ولا ينصح بأن تقوم الخادمة بهذه المهمة لأن ذلك يقلل من شأن الضيوف ويوحي بعدم الاهتمام.

من قواعد الإتيكيت التي تؤكد عليها «إيمان عفيفي» ألا يتواجد عدد كبير لاستقبال أهل العريس، ويفضل تواجد الأب والأم والأخوة خاصة الكبار منهم، مع تجنب تواجد الأطفال في المكان منعا من حدوث الفوضى.

الضيافة المقدمة لأهل العريس

ينصح بتقديم العصائر أولا فدائما ما تكون المشروبات الباردة في البداية، بعد ذلك يمكن تقديم المشروبات الساخنة كالشاي والقهوة والنسكافيه وغيرها، ويفضل تقديم قطع من الحلوى، وأن تكون سهلة التناول بالأيدي دون اللجوء للملاعق والشوك، أيضا قبل تقديم المشروبات يجب سؤال الضيفوف عن نوعهم المفضل، بشرط أن يكون متاح منعا للوقوع في الإحراج.