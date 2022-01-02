سارة سلامة تهنئ شقيقتها في عيد ميلادها برسالة مؤثرة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مجموعة من الصور تجمعهما، وكلمات وصفت من خلالها عن قوة علاقتهما، هكذا اختارت الفنانة سارة سلامة، تهنئة شقيقتها بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت سارة سلامة مجموعة من الصور برفقة شقيقتها «منى»، معلقة عليها: «كل سنة وأنتي طيبة يا أغلى وأحن وأجدع حاجة في حياتي مهما قولت مش هايبقى كفاية عليكي.. ويارب السنة دي تعملي كل حاجة بتحلمي بيها وتفضلي معايا وفي ظهرى العمر كله وأشوفك دايمًا مبسوطة ربنا يخليكي ليا.. بحبك أوي».

شقيقة سارة سلامة ترد على تهنئتها

وردت «منى» على رسالة شقيقتها معلقة: «شكرًا يا أحلى اخت في الدنيا وإن شاء الله سنة سعيدة علينا كلنا وربنا يخلينا لبعض العمر كله.. بحبك».

وتفاعل معها متابعيها في التعليقات وتوجيه رسائل التهنئة لشقيقة الفنانة سارة سلامة، وكانت من بين التعليقات: «هو الحاج سلامة مش جايب حاجة وحشة كلكم حلوين كدا.. قمرين دول ولا عينين.. إزاي شبه بعض وحلوين كدا».

سارة سلامة تكشف حقيقة إجرائها عملية تجميل

وخلال الفترة الماضية كانت الفنانة سارة سلامة لفتت الأنظار إليها حين نشرت صورة لها، ظهرت من خلالها بتغيرات واضحة في ملامح عما اعتاد عليه متابعوها، مما جعل الكثيرين يعتقدون أنها أجرت عمليات تجميل أدت إلى تغيير ملامحها بشكل واضح.

لكن الفنانة سارة سلامة حسمت الجدل حول هذه الشائعات التي انطلقت حولها، إذ اختارت الرد عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام»، معلقة عليها: «أول عملية تجميل عملتها هي تجميل الذات والنفس.. ربنا يشفى كل نفس مريضة»، التعليق الذي تفاعل معه متابعوها معبرين عن حبهم لها وعن جمالها الطبيعي.

كما نشرت أيضًا رد استشاري جراحة تجميل الذي تتعامل معه الفنانة سارة سلامة إذ قال: «الحقيقة السوشيال ميديا بتظلم كتير، وأنا كاستشاري جراحة وتجميل واتعاملت مع سارة أكتر من مرة، أشهدلها أنها معملتش ولا عملية تجميل، كل اللي بتعمله هو عناية بالشعر والبشرة ونضارتها، وهي شخصية جميلة فعلًا بطبعها وتواضعها وراقية جدًا».