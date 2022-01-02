الامارات | مصر..تطورات جديدة في قضية الهجوم الارهابي على فندق الأهرامات

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..تطورات جديدة في قضية الهجوم الارهابي على فندق الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبلت محكمة النقض المصرية طعن المحكومين في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات، وقضت بتخفيف حكم الإعدام على 6 مدانين إلى السجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

وقررت المحكمة أيضا تخفيف حكم المؤبد لـ8 متهمين إلى 5 سنين، وإلغاء الحكم لـ12 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات ببراءتهم.

وبحسب «المصري اليوم»، قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقا ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا «الهجوم على فندق الأهرامات»، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

وأسندت النيابة للمتهمين، أنهم «في الفترة من منتصف عام 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات».

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