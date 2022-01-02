فوائد لا تتوقعها.. هذا ما يحدث لجسمك عندما تشاهد فيلما رومانسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الأفلام الرومانسية من أكثر الأعمال الفنية المحببة لدى كثير منا، وذلك لأنها تتفاعل مع أدمغتنا وتجعلنا نتعلم ونتواصل مع الآخرين.

لكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند مشاهدة فيلم رومانسي؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما جاء في موقعي "boldsky" و "brightside ".

- إفراز هرمون الحب:

عند مشاهدة فيلم رومانسي تطلق الدماغ هرمون الحب "الأوكسيتوسين"، وهو المادة الكيميائية العصبية المسؤولة عن التعاطف، وتتفاعل أجسامنا.

- التعامل مع الحزن والصعوبات:

يساعد مشاهدة فيلم رومانسي على إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين التي تسمح لنا بالشعور بمجموعة من المشاعر.

كما تسمح لنا الأفلام الحزينة بمواجهة المشاعر، ويمكن أن تكون ملهمة أيضًا، إذ إنها تساعدك على كيفية التعامل مع الحزن، وكيفية المثابرة في مواجهة الصعوبات.

- بناء العلاقة:

يمكن أن يكون للأفلام الرومانسية تأثير جيد، إذ تعلمك أن تكون محبًا ومتسامحًا ومتفهمًا وكذلك متعاونًا، بالإضافة إلى معرفة قيمة الحب في حياتك.

- إعطاء أفكار بديلة في مواقف الحياة:

إذا كنت تواجه نفس الموقف تقريبًا، يمكن لفيلم رومانسي أن يقدم لك أفضل الحلول التي يمكن تنفيذها في حياتك.

- معرفة قيمة الحب:

ستمنح الأفلام الرومانسية فرصة لإدراك قيمة الحب لجميع أولئك الذين يعتبرون الحب أمرًا سخيفًا.

- تنمية الأفكار الإيجابية:

معظم الأفلام الرومانسية لها نهايات سعيدة وهذا يعلمنا أن نكون متفائلين، حتى المصاعب التي يواجهها العشاق للبقاء معًا ستحفز نفس الطاقة الإيجابية لديك.

- الشعور بالحب:

يساهم أيضا في تحفيز المشاعر الإيجابية لديك، بالإضافة إلى تجعلك تشعر بحالة من الحب والسعادة، والاستقرار العاطفي.