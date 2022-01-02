6 خطوات لعمل «ممبار بوبس» على طريقة فاطمة أبو حاتي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«الممبار» من الأكلات الدسمة التي تكون على رأس الموائد في العزائم والمناسبات، الشهيرة بمذاقها المميز، وبحشوته التي تمنحه نكهة مميزة، تختلف عن باقي المحاشي الأخرى، وتقدم «هن» خلال الأسطر التالية خطوات عمل كرات الـ«ممبار بوبس» على طريقة الشيف «فاطمة أبو حاتي».

مقادير الممبار بوبس

نصف كيلو ممبار «ينقع في ماء وملح وخل ثم يشطف ويصفى جيدا».

أرز مصري

3 حبات بصل مفروم

فلفل أحمر حار مفروم

صلصة طماطم

نصف كوب زيت

مقادير كرات الممبار

كوب بقدونس مفروم

كزبرة مفرومة

شبت مفروم

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة كمون

ملح

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة سبع بهارات

رشة قرفة بودر

فلفل أسود

مكونات أخرى لـ تسوية وتحمير الممبار

جزرة مقطعة أرباع

طماطم مقطعة أرباع

بصلة مقطعة أرباع

حبهان صحيح

ورق لورا

عود قرفة خشب

ملح

فلفل أسود

لتحمير الممبار

سمنة

زيت

لتتبيل وجه الممبار

ملح

فلفل اسود

كمون

كزبرة

شطة

طريقة تحضير كرات الممبار

يتبل البصل بكل البهارات والملح والسكر.

ضيفي الخضرة والأرز والفلفل الحار والصلصة والطماطم والزيت، وقلبي المزيج جديا حتى يتجانس مع بعضه البعض.

احرصي على أن يكون الممبار منظف جيدا ومغسول ومنقوع في ماء وملح وخل، ثم يشطف جيدا وقومي بحشو الممبار بالخلطة.

خطوة مهمة يجب أن تحرصي عليها وهي طرق الممبار حتى تكون الخلطة قليلة حتى لا تخرج من المحشي.

خطوات تحضير «الممبار بوبس»

احضري خيط واربطي الممبار، ربطة جيدة وتربط الأطرف وقومي بعمل ثقب في كل واحدة بعصا خشب.

ضعي الآن حلة على النار فيها ماء مغلي ونضيف لها مكونات التسوية، ونضع فيها حبل الممبار يغلي على نار عالية.

نهدئ النار حتى تمام النضج ويخرج من الماء ويقطع ونزيل الخيط.

وفي طاسة على النار نضع زيت وسمنة، ونضع القليل من الملح ونحمر الممبار جيدا.

قومي بتصفية الممبار المحمر مناديل مطبخ ورقية للتخلص من الزيت الزائد.

ويقدم على فرشة من البقدونس ويرش بخليط الملح والفلفل والكمون والكزبرة والشطة.