موقف كوميدي لزوجة رامي ربيعة قبل الزفاف: «هعيد 50 مرة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل اللاعب رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، بحفل زفافه حاليًا داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، وسط عدد كبير من أصدقائه وأقاربه.

وشهد كواليس الزفاف موقف كوميدي للعروسة وثقه المصور الشهير «أنتيكا»، ففي الوقت الذي تنتظر فيه العروس قدوم رامي ربيعة لـ«فيرست اللوك» مازحت العروسة قائلة: «لو معجبنيش ريأكشن رامي هعيده.. لو 50 مرة».

ونشر الحساب الرسمي للاعب الأهلي عبر خاصية القصص المصورة على «إنستجرام»، مقطع الفيديو مرفق بتعليق: «العروسة قافشة»، وتألقت العروس بفستان زفاف طويل ذو أكمام طويلة أيضًا، ومزينة بالتطريزات الأنيقة.

«ربيعة» يترك الزفاف ويلعب بلاي ستيشن مع أصدقائه

وفي لقطة طريقة أخرى وثقها أحد أصدقاء العريس رامي ربيعة، حين ترك حفل زفافه للعب مباراة بلاي ستيشن مع أصدقائه في حضور زميله ياسر إبراهيم، وتداول جمهور اللاعب اللقطة عبر حساباتهم الشخصية، إذ ظهر «ربيعة» وهو يجلس بجوار عدد من أصدقائه ببدلة الزفاف، ويلعب مباراة بلاي ستيشن.

وخلال عقد قران رامي ربيعة، داعب علي لطفي زميله في النادي الأهلي، ودخل في وصلة ضحك معه رفقة ياسر إبراهيم، خاصة وأنه من المعروف أن لاعبي المنتخب الوطني من النادي الأهلي من الصعب حضورهم حفل الزفاف.

حفل زفاف رامي ربيعة

ويقام حاليًا حفل زفاف اللاعب رامي ربيعة، داخل أحد الفنادق الكبرى، ومن المنتظر أن يحيي الفنان هيثم شاكر حفل الزفاف، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة.

موقف رامي ربيعة مع النادي الأهلي

يذكر أن اللاعب رامي ربيعة لم يحسم موقفه حتى الآن مع الاستمرار مع النادي الأهلي، إذ تلقى خلال الفترة الماضية عروض من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء، وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات سابقة لـ«الوطن سبورت»: «اللاعب تلقى عددا من العروض المحلية بعدما غاب عن المشاركة في تشكيل الأهلي خلال الفترة الماضية، وجاء على رأس تلك العروض الإسماعيلي والاتحاد السكندري والمقاولون العرب».