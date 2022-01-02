ياسمين صبري بإطلالة مثيرة في بداية 2022.. «شبه جورجينا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها الفنانة ياسمين صبري، في أحدث إطلالتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» إذ نشرت صورة وهي مرتدية ملابس تتشابه كثيرًا مع إطلالة جورجينا صديقة اللاعب العالمي كريستيانو ووالدة أطفاله.

تصدرت الصور منصات السوشيال ميديا، في مقارنة بين إطلالتهن، وكان من بين تعليقات جمهور الفنانة ياسمين صبري ومتابعيها: «جورجينا العرب.. ما خلاص يا ياسمين ده إنتي جورجينا جدًا».

وكانت هذه أول إطلالة تشبه جورجينا في العام الجديد، إذ ارتدت الفنانة ياسمين صبري فستانًا من اللون الفضي، بأكمام طويلة، مفتوح من القدم يبرز أنوثتها ورشاقة قوامها، والشعر المنسدل على الجانبين مع الميكب الهاديء الخفيف الذي يساعد في إبراز جمالها الطبيعي.

وألحقت ياسمين على الفستان جاكيت مصنوع من الفرو ذو لون بني يميل إلى الغامق، كما انتعلت حذاء من اللون الفضي على شكل حرف «V» من الأمام، بينما ظهرت جورجينا مع أطفالها وهي مرتدية نفس البالطو الفرو، ذات اللون البني وهي في المطار منذ ديسمبر الماضي، وهو ما أثار جدلًا بين رواد ومتابعين مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكن هذه المرة الأولى لظهور ياسمين صبري باطلالة تشبه جورجينا رودريجيز صديقة كريستاينو رونالدو، فدائمًا ما يلاحظ الجمهور حرص الفنانة ياسمين على تقليد جورجينا في العديد من الإطلالات، وهو السبب الذي تسبب في جعلها تتصدر التريند في الساعات الأخيرة.

دائمًا ما يلاحظ الجمهورتشابه إطلالات الثنائي حتى تأكدوا أن الأمر لم يكن صدفة، إذ ظهرت ياسمين صبري لمرات كثيرة بطريقة تصوير مشابهة لجورجينا، وهو ما نرصده لكم من خلال الصور فيما يلي:

ياسمين صبري «تريند» بتقليد جورجينا

انتشرت صور المقارنات بين الثنائي بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وشاهدت ياسمين صبري هجومًا كبيرًا من رواده ومتابعينه، حول ما يلاحظونه في كل إطلالة لها.