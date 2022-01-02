نيللي كريم عن زيجاتها السابقة: «خدت كل الوحش.. شفت بكابورت» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لقاء جديد جمع الفنانة نيللي كريم وزوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، مع قناة «Sky News» كشفت من خلاله عن الصفات التي أعجبتهما في بعض، وعن حياتهما الزوجية، إذ وصفته بأنه شخص طبيعي غير مصطنع، وتحدثت عن أكثر صفة أحبتها فيه: «هشام بسيط على طبيعته.. ومعندوش فلاتر ومش مصطنع.. هي دي حقيقته.. البساطة والموضوع حصل بسرعة جدًا».

نيللي كريم: «فقدت الأمل في الرجالة خالص»

وتابعت نيللي كريم من خلال لقائها بالبرنامج، أنها كانت فاقدة الأمل لسوء حظها في الرجال: «كنت فاقدة الأمل خالص.. وقولت مش عاوزة لإني قابلت من أزبل لأزبل.. خدت كل الوحش.. خدت البكابورات بس بالتدريج».

وأكملت:«لو كنت قابلت حد كويس.. مكنتش شفتك.. وهشام مكنش عارفني أوي كفنانة.. وأهم حاجة الإنسانية والطيبة والأصل.. ولما بنلاقي الشخص المناسب ربنا يسهل كل حاجة ومبيكونش في تعقيدات ولا تفكير كتير.. لأن لما بنفكر كتير أوي يبقى بلاها خالص أحسن».

زيجات الفنانة نيللي كريم

ويعتبر زواج الفنانة نيللي كريم، من هشام عاشور الزيجة الثالثة، إذ كانت الزيجة الأولى في عمر الـ16 عامًا، وكان دون علم أسرتها وفاجأت والدتها بقرارها، وكشفت عن ذلك خلال حوار سابق لها مع الإعلامية راغدة شلهوب، قائلة: «حطيتها قدام الأمر الواقع فلطمت» وأنجبت نيللي من زوجها الأول ابنيها كريم ويوسف، لكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

أما الزيجة الثانية كانت من خبير التغذية هاني أبو النجا، في العام 2004، واستمرت نحو 11 عامًا وأنجبت منه طفلتيها «سيليا وكندة»، إلى أن أعلنا انفصالهما في 2015، ولم يتوقف الأمر هنا حتى تبادل الثنائي الاتهامات بشكل غير مباشر.

نيللي كريم تنفي شائعة الحمل

وخلال الفترة الماضية انطلقت شائعة مجددًا حول حمل الفنانة نيللي كريم، لكنه الأمر الذي نفته من خلال لقائها في برنامج «ET بالعربي»، موضحة أن وزنها زاد فقط ليس إلا «يمكن تخنت شوية ودا أمر طبيعي، وآخر همي الشائعات اللي بتطلع من وقت للتاني».

وكان نفيها للشائعة من خلال تواجدها رفقة زوجها هشام عاشور في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وهو أول مهرجان سينمائي دولي يقام في السعودية، ووقتها خطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار إليها، بفستانها الأحمر الذي ارتدته في الحفل.