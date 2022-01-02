احذر تأثير الفياجرا.. علامة في رؤيتك تنذر باحتياجك إلى عناية طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعتاد الكثير من الرجال على تناول أقراص الفياجرا التي تساعد في علاج مشكلة الضعف الجنسي، دون الاتفات لآثارها الجانبية، التي تستوجب أن يكون كل شخص على دراية بها قبل تناول الحبة الزرقاء، وفقًا لموقع express.

الفياجرا، أو لاستخدام اسمه الطبي، السيلدينافيل هو دواء يستخدم في علاج ضعف الانتصاب، ويفعل ذلك عن طريق زيادة الدم إلى فخذ الرجل، ما يحسن من قدرته على الحصول على قضيب صلب، وعادة ما يتم تناوله في شكل حبوب.

كما تستخدم الفياجرا في علاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي، وهو شكل من أشكال ارتفاع ضغط الدم في الأوعية الدموية التي تغذي الرئتين، ولكن كما هو الحال مع جميع الأدوية، فإن الفياجرا لها آثار جانبية.

-فقدان الرؤية

بعض الآثار الجانبية شائع، لكن البعض الآخر خطير ويتطلب من المستخدم طلب العلاج، ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، فإن أحد الأعراض التي قد تكون تعاني من آثار جانبية خطيرة هو رؤيتك.

يعتبر الانخفاض المفاجئ في الرؤية أو فقدانها علامة على أنه يجب عليك التوقف عن تناول الحبة الزرقاء وطلب المشورة الطبية

-آلام الصدر

إذا حدث هذا خلال لحظة حميمة، فإن موقع هيئة الخدمات الصحية يوصيك بالحصول على وضع شبه جلوس ومحاولة الاسترخاء، كما يمكن أن تكون ردود الفعل الجلدية أيضًا علامات تحذيرية على أنك تعاني من آثار جانبية سيئة لعقار الفياجرا.

وتعتبر النوبات من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة الأخرى جنبًا إلى جنب مع الانتصاب المؤلم، وينصح استشارة الطبيب إذا ظهرت الحالات التالية:

-الإصابة بطفح جلدي يمكن أن يشمل حكة أو احمرار أو تورم أو تقرحات أو تقشر في الجلد

- أنت تصدر صوت صفير

-لديك ضيق في الصدر والحلق.

- لديك صعوبة في التنفس والكلام

- يبدأ تورم الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

-أدوية وأعشاب لا تتداخل مع الفياجرا

لا يجب أن تكون على دراية بالآثار الجانبية للفياجرا فحسب، بل يجب أن تدرك أن بعض الأدوية لا تتداخل معها، لذا يجب عليك إبلاغ طبيبك إذا كنت تتناول أدوية مثل النترات لألم الصدر أو ريوسيجوات لارتفاع ضغط الدم الرئوي أو الأدوية الترويحية.

كما قد تحتوي العلاجات العشبية أيضًا على مكونات تتداخل مع الفياجرا وتسبب مجموعة أخرى من الآثار الجانبية.

لا يمكن للرجال الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل تناول الفياجرا؛ لا يُنصح أيضًا بتناوله إذا كنت:

-تتناول أدوية أخرى

-كان لديك رد فعل تحسسي تجاه الدواء من قبل.

- لديك مشكلة خطيرة في الكبد أو القلب

- تعرضت لسكتة دماغية مؤخرًا

- أصيبت بنوبة قلبية مؤخرًا

- انخفاض ضغط الدم

-تعاني مرض وراثي نادر بالعين