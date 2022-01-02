إطلالات اليوم: ياسمين صبري تخطف الأنظار.. ومايا دياب جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

ياسمين صبري:

أطلت الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل بأكمام باللون الفضي اللامع، مزود بفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها بالطو باللون البني، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

رنا رئيس:

تألقت الفنانة رنا رئيس بفستان بنقشة التايجر بقصة الأوف شولدر، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ريا أبي راشد:

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد ببلوزة باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

مايا دياب:

ارتدت المطربة مايا دياب جامبسوت كت باللونين الأسود والفضي، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ملك أحمد زاهر:

وأطلت الفنانة ملك أحمد زاهر بفستان متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.