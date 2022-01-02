تشعر أن جسمك بارد ولست مصابا بالحمى.. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

هناك أوقات يشعر فيها الشخص بالبرد ولكن لا يعاني من الحمى، ويمكن لأي شخص أن يرتجف من البرد عندما تخضع عضلات الجسم لتغييرات سريعة بين الانقباض والاسترخاء.

وهناك بعض الأسباب التي تجعل الجسم باردًا ولكن ليس محمومًا، نستعرضها وفقًا لموقع kompas

هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تحفز الشخص على الشعور بالبرودة ولكن درجة حرارة جسمه لا ترتفع، ومنها أن يكون الهواء بارد جدًا، فيمكن أن تصاب بالبرد عندما تكون في مكان شديد البرودة أو أن درجة حرارة هواء الغرفة شديدة البرودة.

ومع تقدمنا في العمر، يصبح تنظيم درجة حرارة الجسم أكثر صعوبة، خاصة مرضى السكري أو أمراض القلب، يكونون أكثر عرضة لنزلات البرد.

وبعض الأدوية التي يتم تناولها لها آثار جانبية من قشعريرة، خاصة إذا كانت جرعة الدواء غير موصى بها، لذا تأكد من قراءة الآثار الجانبية المحتملة على عبوة الدواء.

يمكن أن تتغير درجة حرارة الجسم الأساسية وتسبب قشعريرة، كما يمكن أن تحدث استجابة الجسم هذه في أي نوع من أنواع الطقس، ولكنها تحدث عادةً في الأماكن التي تكون فيها درجة الحرارة شديدة البرودة أو شديدة الحرارة.

-خمول الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية

تعتبر الغدة الدرقية مفيدة لتنظيم معدل الأيض والتحكم في الصحة، وتتسبب اضطرابات هذه الغدة في أن يصبح الجسم أكثر حساسية للبرد، لذلك فهو أكثر عرضة للبرد.

وتنخفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير أو يمكن أن يتسبب نقص السكر في الدم في أن يشعر المصابون بهزة الجسم وضعف العضلات والبرودة، فهذه الحالة عرضة للإصابة بمرضى السكر الذين يستهلكون أدوية التحكم في نسبة السكر في الدم. ومع ذلك ، هناك أيضًا أشخاص ينخفض سكر الدم لديهم ولكنهم ليسوا مصابين بمرض السكر.

-سوء التغذية

يمكن أن يؤدي نقص العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم أيضًا إلى الشعور بالبرد، فبصرف النظر عن البرد، تشمل الأعراض الأخرى لسوء التغذية الشعور بالتعب والنعاس وصعوبة التركيز وشحوب الجلد والطفح الجلدي وسرعة ضربات القلب والإغماء.

-ردود الفعل العاطفية

يمكن أن تكون أسباب القشعريرة وليس الحمى مرتبطة أيضًا بردود الفعل العاطفية الشديدة للخوف أو القلق أو تجربة اللمس، ويحدث هذا التفاعل عندما يطلق الجهاز العصبي إفراز هرمون الدوبامين والناقل العصبي.

- عندما تحتاج إلى الانتباه

عندما يكون جسمك باردًا ولكن ليس لديك حمى، تشعر بقشعريرة في الجسم ولكن لا تختفي الحمى عمومًا بعد تدفئة الجسم، قم بتغطية الرأس واليدين والقدمين لتدفئة الجسم.

يجب أن تكون متيقظًا إذا كنت مصابًا بنزلة برد بدون حمى مرتبطة بانخفاض درجة حرارة الجسم أو قضمة الصقيع، تتطلب هذه الحالة عناية طبية فورية، بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى استشارة الطبيب إذا كان سبب البرد قد يكون مرتبطًا بمرض السكري أو مرض الغدة الدرقية غير المنضبط.