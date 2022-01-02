سعر فستان ياسمين صبري في احتفالها بالعام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، مجموعة صور جديدة، والتي ظهرت فيها بإطلالة ساحرة.

وظهرت ياسمين من خلال الصور بفستان فضي براق وجذاب بأكمام طويلة وفتحة ياقة على شكل حرف الـV ومن توقيع الكسندر فوتييه Alexandre Vauthier، مع كوت من الفرو باللون الرمادي الغامق.

وتميز الفستان بثنيات جانبية ناعمة عند منطقة الخصر كلمسة أنثوية ملفتة زادت إطلالتها أناقة وجاذبية كما أبرزت رشاقة قوامها، كما صمم بفتحة طويلة في المنتصف مع ذيل منسدل من الخلف، وانتعلت حذاء ذو كعب عالي رفيع مصمم بمقدمة مدببة لامعة باللون الفضي.

وزينت الإطلالة بأقراط ماسية متدلية، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا هادئًا وتركت شعرها الطويل منسدلا بعشوائية على أكتافها وظهرها بأسلوب أنثوي جذاب.

والفستان من alexandre vauthier، ويصل سعره إلى 2,713 ألف دولار، أي 42.59 ألف جنيه مصري.