7 خطوات بسيطة لتنظيف الملابس الصوفية.. «هتفضل بزهوتها من غير وبر»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال البرودة الشديدة، يلجأ الكثير من الناس إلى ارتداء الملابس المصنوعة من الصوف، نظرًا لدورها الفعال في حماية الجسم من الصقيع، إذ تعتبر من القطع الشتوية الأساسية في كل دولاب، ولكن لا يعرف الكثير الطريقة الصحيحة لتنظيفها، خاصة أنها من الممكن أن تحوي على حشرات دقيقة لاترى بالعين المجردة، فيلزم العناية بها تماما.

طريقة غسل الملابس الصوفية

وللمحافظة على الملابس الصوفية من الإتلاف، تستعرض «هن» في التقرير التالي الخطوات الصحيحة لتنظيفها، لتكون «زاهية ودون وبر» وفقًا لموقع «Wiki How» فيما يلي:

1- املأ وعاء بكمية مناسبة من الماء مع وضع الماء والصابون الملائم للتنظيف.

2- أضيفي كمية موازنة لحجم الماء من منظف سائل خاص بالأقمشة الصوفية، والملابس الحساسة.

3- قومي بوضع قطع الصوف في الإناء، حتى تتبلل وتنغمر بالماء تمامًا، ثم قومي باستخدام يديك وتحريك الملابس برفق لمدة دقيقتين.

4- اتركي الملابس تنقع جيدًا في الماء لمدة عشر دقائق، دون تحريكه في الماء أو الاقتراب منه.

5- بعد مرور العشر دقائق، يمكنك نزع الملابس من الماء، ثم الضغط عليها جيدًا للتخلص من الماء الزائد، وضعيه جانبًا حتى يتصفى تمامًا من الماء.

6- قومي بإلقاء الماء الموجود في الإناء، ثم ضعي به بماء آخر نظيف، وقومي بوضع الملابس الصوفية حتى تتشطف جيدًا من الصابون.

7- إذا لاحظت أنك لم تتخلصي من الصابون بشكل كامل، يمكنك تكرار عملية الغسل حتى تتأكدي أن قطع القماش أصبحت نظيفة.

نصائح عند غسل الملابس الصوفية

- يلزم عصرها برفق، وعدم الضغط عليها بشكل عنيف حتى لا يحدث اتلافها.

- يفضل وضع قطع الأقمشة الصوفية في الأماكن الباردة لتجف، وعدم وضعها في أماكن جافة أو تعرضها للشمس نهائيًا.

- يلزم الالتزام بنفس درجة حرارة الماء عند الغسيل والشطف، لأن تغير درجات الماء يؤدي إلى التأثير على الأقمشة وانكماشها، ما يؤدي إلى إتلافها.